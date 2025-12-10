Apples erstes iPhone Fold wird mit Spannung erwartet. Lange blieb der Hersteller diesem Marktsegment fern, inzwischen gilt ein Falter als gesetzt. – mehr noch: Apple ist für dessen Verkaufserfolg zum Marktstart offenbar sehr zuversichtlich.

Apple setzt erstmals ein deutlich höheres Produktionsziel für sein Debüt im Markt der faltbaren Smartphones. Nach Informationen von ET News, deren Bericht inzwischen wieder zurückgezogen wurde, hat Apple bei Samsung Display rund 22 Millionen OLED Panels für das erste faltbare iPhone bestellt. Die Displayindustrie war bislang von wesentlich geringeren Volumina ausgegangen.

Demnach plant Samsung Display, im kommenden Jahr 11 Millionen nach innen faltbare OLED Panels für das Gerät zu fertigen, ergänzt um weitere 11 Millionen externe Displays. Da Samsung exklusiver Displaylieferant ist und Zulieferer üblicherweise höhere Stückzahlen produzieren als letztlich benötigt werden, deutet der Plan auf ein Produktionsziel von rund 10 Millionen faltbaren iPhones der ersten Generation seitens Apple hin.

Marktstart-Erwartungen deutlich nach oben korrigiert

Damit läge der Ansatz mehr als 30 Prozent über bisherigen Marktprognosen. Branchenexperten hatten ursprünglich zwischen sechs und acht Millionen Einheiten erwartet, orientiert an der globalen Nachfrage für Foldables, die jährlich etwas über 20 Millionen Geräte beträgt.

Technisch zeichnet sich das erste iPhone Fold mutmaßlich durch ein nach innen klappbares Buchdesign aus. Vorgesehen sind ein 5,35 Zoll Außendisplay und ein 7,58 Zoll Innendisplay. Ein weiterentwickeltes Scharnier und neue Materialeigenschaften sollen die sichtbare Falz im Display reduzieren.

Zudem will Apple laut Bericht erstmals Color Filter on Encapsulation einsetzen. Das Verfahren verzichtet auf die klassische Polarisationsschicht und integriert deren Funktion direkt in den OLED Aufbau. Das senkt die Displaydicke und erhöht die Helligkeit. Ergänzend wird eine Kamera unter dem Display erwartet, um im aufgeklappten Zustand eine komplett ununterbrochene Bildschirmfläche zu ermöglichen.

Das erste faltbare iPhone soll im kommenden Jahr gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max vorgestellt werden.