Apple TV kann sich über 30 Nominierungen für die Critics Choice Awards 2026 sichern

Apple TV ist der Streamingdienst, der die höchste Auszeichnungsquote hat. Knapp 650 Awards konnte man sich sichern, Anfang Januar dürften weitere Ehrungen dazukommen. Cupertino konnte sich über mehr als 30 Nominierungen bei den anstehenden Critics Choice Awards sichern. Wir haben die Details.
31x nominiert
Die Verleihung ehrt Film- und Fernsehleistungen und wird von der Critics Choice Association (CCA) veranstaltet. Der Award gilt zudem als Gradmesser für die anstehenden Oscars. Apple TV konnte sich für die 31. Verleihung 31 Nominierungen sichern:
“Severance”
- Best Drama
- Best Actor in a Drama Series — Adam Scott
- Best Actress in a Drama Series — Britt Lower
- Best Supporting Actor in a Drama Series — Tramell Tillman
“Pluribus”
- Best Drama
- Best Actress in a Drama Series — Rhea Seehorn
“The Studio”
- Best Comedy
- Best Actor in a Comedy Series — Seth Rogen
- Best Supporting Actor in a Comedy Series — Ike Barinholtz
“Dope Thief”
- Best Limited Series
- Best Actor in a Limited Series or a Movie Made for Television — Brian Tyree Henry
- Best Supporting Actor in a Limited Series or a Movie Made for Television — Wagner Moura
“Chief of War”
- Best Limited Series
“Acapulco”
- Best Foreign Language Series
“The Morning Show”
- Best Supporting Actor in a Drama Series — Billy Crudup
- Best Supporting Actress in a Drama Series — Nicole Beharie
- Best Supporting Actress in a Drama Series — Greta Lee
“Murderbot”
- Best Actor in a Comedy Series — Alexander Skarsgård
“F1”
- Best Cinematography — Claudio Miranda
- Best Editing — Stephen Mirrione
- Best Visual Effects — Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson
- Best Stunt Design — Gary Powell, Luciano Bacheta, Craig Dolby
- Best Song — “Drive” by Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin
- Best Score — Hans Zimmer
- Best Sound — Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John
Ehrung wird Anfang Januar 2026 vorgenommen
Die Critics Choice Awards werden kurz nach dem Jahreswechsel verliehen. Konkret findet die Veranstaltung am 04. Januar 2026 in Los Angeles statt. Apple TV hat gute Chancen, einige der Nominierungen auch in Auszeichnungen ummünzen zu können.