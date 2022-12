17. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute die Jurassic-World-Trilogie für 12,99€ mitnehmen

Mit Jurassic Park schuf James Cameron ein absolutes Meisterwerk in Hollywood, die ihresgleichen sucht. Seit 2015 hat man daraus ein Reboot gebastelt und eine neue Trilogie erschaffen. Die ist heute im Angebot.

17. Tag im 2022er Countdown

Jurassic World (2015)

Vor 22 Jahren geschah auf Isla Nublar Unglaubliches: ein Freizeitpark mit echten Dinosauriern sollte öffnen. Doch bei der Abnahme des Parks brach die Hölle los – und die Dinos. Nun hat man einen neuen Versuch unternommen und einen sehr erfolgreichen Park eröffnet: ‚Jurassic World‘. Zu Gast sind unter anderem die Brüder Zach (N. Robinson) und Gray (T. Simpkins), die den weltberühmten Park zum ersten Mal besuchen. Vor Ort gibt es außerdem eine Entwicklungsabteilung, die an neuen Attraktionen forscht. Genetikspezialist Henry Wu (BD Wong) arbeitet im Auftrag der Parkleitung, darunter Claire (B.D. Howard), an etwas ganz Neuem, doch das ist vielleicht keine gute Idee, wie Ranger Owen (C. Pratt) fürchtet. Und er soll Recht behalten …

Jurassic World: Das gefallene Königreich

Drei Jahre nach dem verheerenden Desaster in Jurassic World auf der Isla Nublar, haben sich die Wege der Überlebenden von damals getrennt und die Natur hat sich die Überreste des Parks wieder einverleibt. Die ehemalige Managerin, Claire Dearing (B. D. Howard), ist nun Leiterin der Dinosaur Protection Group, die alles daran setzen, die auf der Insel mittlerweile frei lebenden und gedeihenden Dinosaurier vor Fremdzugriff und einer möglicherweise zerstörerischen Nutzung zu schützen. Doch als seismische Aktivitäten in der Geologie der Insel die Vermutung eines bald bevorstehenden Vulkanausbruchs nahelegen, wird die Zeit zur Rettung der Tiere immer knapper. Schließlich gelingt es ihr den ehemaligen Trainer Owen Grady (C. Pratt) von ihrem Vorhaben zu überzeugen und gemeinsam versuchen sie in einer groß angelegten Rettungsaktion die Dinos zu fangen und von der Insel zu bringen. Doch selbst wenn dieses Himmelfahrtskommando erfolgreich abgeschlossen werden kann, wird es überhaupt möglich sein die Urzeitkreaturen nach ihrer Rettung auch weiterhin zu schützen?

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Seit dem Ausbruch aus der geheimen Forschungsanlage, sind Dinosaurier wieder zum festen Bestandteil der Natur geworden – allerdings auch eine Größe, die die den Fortbestand der Menschheit bedroht. Um sich dieser Bedrohung entgegen zu stellen, arbeitet der Konzern BioSyn daran, alle Saurier einzufangen und wegzusperren. Unterdessen versuchen Owen (C. Pratt), Claire (B. D. Howard) und ihre Adoptivtochter Maisie (I. Sermon) ein halbwegs normales Leben zu führen und dabei den Raptor Blue und deren Tochter Beta zu schützen. Doch das friedliche Leben findet ein jähes Ende, als eine Gruppe Söldner Maisie und Beta entführen. Mit Hilfe der Pilotin Kayla Watts (D. Wise) nehmen Owen und Claire die Verfolgung auf, die sie schließlich zu einer geheimen Einrichtung von BioSyn führt, wo sie auf die Wissenschaftler Ellie Sattler (L. Dern) und Alan Grant (S. Neill) treffen, die mit Unterstützung von Ian Malcom (J. Goldblum) seltsame globale Phänomene untersuchen. In den Laboren von BioSyn decken sie schließlich eine Verschwörung auf, die den Geschäftsführer des Konzern Lewis Dodgson (C. Scott) nicht nur zum reichsten Menschen der Erde machen könnte, sondern auch das Risiko birgt, das ökologische Gleichgewicht des Planeten auf katastrophale Weise für immer zu verändern. Und der Schlüssel zu diesem Plan liegt in Maisies DNS …

Anmerkung

