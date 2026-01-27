Snapseed 3.13 ist da: das müsst ihr wissen

Nachdem es über Jahre hinweg vergleichsweise ruhig um die Bildbearbeitungs-App Snapseed war, zeigt sich das Entwicklerteam von Google nun wieder deutlich aktiver. Im Januar 2026 veröffentlicht Google bereits das zweite Update innerhalb kurzer Zeit und unterstreicht damit, dass Snapseed weiterhin aktiv gepflegt wird.

Snapseed 3.13 ist verfügbar

Mit dem großen Versionssprung auf Snapseed 3 hatte Google der App bereits einen grundlegend neuen Workflow spendiert. Seitdem liegt der Fokus auf der Feinabstimmung bestehender Funktionen – ergänzt durch gezielte Neuerungen. Auch das nun veröffentlichte Update auf Version 3.13 folgt diesem Ansatz. Laut den offiziellen Release-Notes verbessert Google erneut die Bedienung und optimiert mehrere Bearbeitungswerkzeuge im Detail. Zudem wurden kleinere Fehler behoben und die Performance an verschiedenen Stellen verbessert, was sich primär bei älteren Geräten positiv bemerkbar machen soll. Neue Funktionen erweitern den kreativen Spielraum, ohne den bewusst schlanken Charakter der App aufzugeben.

Klareres Foto dank Dehaze: Atmosphärische Störungen können die Freude über ein großartiges Foto trüben. Unser neues Tool „Dehaze“ analysiert dein Bild, entfernt Blendeffekte und Nebel und verleiht deinen Aufnahmen sofort mehr Tiefe und Ausdruck.

Verbessertes Farbtool: Du kannst jetzt die Streuung deiner Farbkorrekturen anpassen. So kannst du deine Auswahl ganz genau festlegen – egal, ob du die Farbgebung in einem Bildbereich nur ganz leicht ändern oder eine sanfte Überblendung ähnlicher Farbtöne in deinem Bild erreichen möchtest.

Neue Filmkörnungsmuster: Verleihe deinen Bearbeitungen mit einer erweiterten Auswahl an Kornungsstilen eine authentische, haptische Wirkung. Die neuen Muster verhelfen deinen Retro- oder Schwarz-Weiß-Fotos noch einfacher zu einem klassischen Film-Look.

Update ist kostenfrei

Snapseed bleibt weiterhin kostenlos im deutschen App Store verfügbar, setzt iOS bzw. iPadOS 17 oder neuer voraus und kommt ohne Werbung, Abos oder In-App-Käufe aus. Google positioniert die App damit zunehmend als durchgängiges Werkzeug für Aufnahme und Bearbeitung – leistungsfähig, aber bewusst niedrigschwellig.

-> Snapseed laden