iPhone-Abo: Neuer Dienst wird aktiv getestet

Apple soll immer noch an einem iPhone-Abo arbeiten. Ein solcher Dienst wurde zwar am Mittwoch nicht vorgestellt, das kommt aber noch, ist Mark Gurman überzeugt. Ziel dieser Idee ist es, die Verkäufe weiter zu steigern.

Ein iPhone im Abo, das war in den letzten anderthalb Jahren immer wieder einmal Gegenstand von Spekulationen, Apfelpage.de berichtete. Nun ist die Keynote vorbei, gezeigt wurde solch ein Dienst allerdings nicht. Dennoch steht er noch bei Apple auf der Liste, das schreibt Mark Gurman von Bloomberg.

Der Redakteur geht in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters davon aus, dass dieser Dienst schon bald vorgestellt wird. Ein Launch wäre noch in diesem Jahr möglich.

Service wird bereits aktiv getestet



Es wäre etwa denkbar, dass Apple das iPhone-Abo im Rahmen des Hardware-Events vorstellt, das im Oktober stattfindet. Apple habe sich gegen eine Präsentation auf der Septeember-Keynote entschieden, um den iPhone 14-Start nicht zu überfrachten.

Derzeit werde der neue Dienst aktiv getestet, so Gurman. Bei diesem Dienst zahlen Nutzer monatlich für ihr iPhone, möglicherweise ist auch die Möglichkeit vorgesehen, nach einer gewissen Laufzeit auf das neueste Modell zu aktualisieren.

Er wird möglicherweise in seiner finalen Version mit Apple One oder AppleCare kombiniert. AppleCare könnte dann ebenfalls Teil von Apple One werden.

Ein iPhone-Abo könnte die Verkäufe noch einmal deutlich anschieben, das iPhone würde auf diese Weise neuen Käufergruppen erschlossen, die einen Kauf bislang auf Grund der hohen Preise abgelehnt hatten. Allerdings ist es gut möglich, dass Apple diesen Dienst vorerst nur in den USA anbieten wird.

