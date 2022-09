Home iPhone iPhone 14: Besseres GPS in den Pro-Modellen

Das iPhone 14 Pro unterstützt ein genaueres GPS, das dürfte die Navigation insbesondere in zerklüftetem Gelände oder Gebäuden präziser gestalten. Auch die neue Apple Watch Ultra ist mit diesem weiterentwickelten GPS-Empfang ausgestattet.

Apple hat in seinen iPhones ein etwas verbessertes GPS-Modul verbaut, zumindest teilweise: Im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wird ein dualer GPS-Empfang unterstützt, wie aus den Spezifikationen zum iPhone 14 Pro hervorgeht. Damit werden Signale nicht nur auf L1-Frequenzen, sondern auch auf L5-Frequenzen empfangen. L5-GPS ist stärker und fortschrittlicher, in Kombination mit dem nach wie vor verfügbaren L1-Empfang sollte sich eine deutlich genauere und zuverlässigere Navigation ergeben, speziell in schwierigen Umgebungen wie Gebirge, zwischen Hochhäusern oder auch in Gebäuden.

Auch die neue Apple Watch Ultra unterstützt diesen Dual-Modus bei der GPS-Navigation, wie Apple schon auf der Keynote erklärt hatte.

Neuer GPS-Modus nur im iPhone 14 Pro verfügbar

Laut Angaben der US-Regierung befinden sich Stand Juni 17 L5-fähige GPS-Satelliten im Orbit. Die L5-Unterstützung wurde bereits seit 2010 ausgerollt, ist allerdings lange nicht für zivile Nutzer ausgerollt worden.

Im iPhone 14 und iPhone 14 Plus steht die neue Technik nicht zur Verfügung. Nach wie vor unterstützen natürlich alle iPhones neben GPS die diversen weiteren Satellitennavigationssysteme, die inzwischen installiert wurden, darunter auch das europäische Galileo, das eine höhere Genauigkeit unterstützt, als die klassische GPS-Navigation.

Wie sich Dual-GPS im Alltag schlussendlich auswirkt, wird sich zeigen. Sollte sich das deutlich bemerkbar machen, lest ihr es auf jeden Fall bei uns.

