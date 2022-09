Home Smart Home tado° BASIC vorgestellt: Günstiges Thermostat für Unentschlossene

tado° BASIC vorgestellt: Günstiges Thermostat für Unentschlossene

Der einsetzende Herbst läutet die Heizperiode ein und angesichts der aktuellen Probleme dürfte das Thema smarte Thermostate noch einmal interessant werden. Damit lässt sich der Verbrauch pro Raum granular einstellen und gleichzeitig der Komfort erhöhen. Aus diesem Grund präsentiert tado° heute eine neue Serie, BASIC genannt. Wir geben eine kurze Übersicht.

tado° BASIC vorgestellt

Energie wird teurer, das gilt auch für Unternehmen. Hinzu kommt die weiterhin angespannte Lage in der globalen Lieferkette. Aus diesem Grund hat sich tado° entschieden, mit dem tado° BASIC eine abgespeckte Variante seines Heizkörperthermostat auf den Markt zu bringen. Von der Form kaum zu unterscheiden, fällt aber das fehlende Display auf: Die Temperatur kann nur in einer festgelegten Skala von 19° C bis 25° eingestellt werden. Darunter oder darüber ist die App notwendig.

Auch der Raumluft-Komfort-Skill fehlt, der über den Frischluft-Anteil informiert, eine Pollenvorhersage bietet und über die Komfort-Level aller angelegten Räume auf einen Blick informiert. Das neue Thermostat lässt sich mit der aktuellen Bridge des Herstellers koppeln und findet so den Weg in HomeKit.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Modell tado° BASIC ist ab sofort verfügbar und geht mit einer UVP von 69,99€ in den Handel. Die ist wenig attraktiv, da das normale Thermostat mittlerweile zu einem ähnlichen Kurs verfügbar ist. Da nützt es auch nichts, dass tado° die UVP mit 84,99€ angibt. Selbstverständlich gibt es auch ein Starterset, welches aus drei Thermostaten und der Bridge besteht. Hier verlangt der Hersteller 229,99€

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!