Apple dominiert: iPhones machen Hälfte der Top-10 im vierten Quartal 2025 aus

Das iPhone 17 und 17 Pro laufen ausgezeichnet. Einer neuen Analyse zufolge hat Apple seine starke Position im globalen Smartphone-Markt weiter ausgebaut. Im vierten Quartal 2025 stammen gleich fünf der zehn meistverkauften Smartphones weltweit aus der iPhone-Reihe.

Besonders bemerkenswert am Ergebnis der Studie von Counterpoint Research: Die Modelle der iPhone 17-Serie belegten die Top-Positionen im Ranking. Die Kernmodelle der Generation sicherten sich die ersten drei Plätze und unterstreichen damit die enorme Nachfrage nach Apples neuesten Geräten.

Fünf iPhones in den Top 10 – vom Air keine Spur

Insgesamt konnte Apple fünf Plätze in den globalen Top 10 der meistverkauften Smartphones im vierten Quartal sichern. Damit stellt das Unternehmen die Hälfte der erfolgreichsten Geräte weltweit. Neben dem iPhone 17, dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max) landen auch das iPhone 16 und das iPhone 16e unter den Top 10. Das ebenfalls im Herbst 2025 vorgestellte iPhone Air ist dagegen nicht vertreten.

Premium-Strategie zahlt sich aus

Auffällig ist, dass Apple seinen Erfolg weiterhin vor allem im Premium-Segment erzielt. Während viele Android-Hersteller stark über günstige oder mittelpreisige Geräte wachsen, setzt Apple gezielt auf hochpreisige Modelle.

Zwar sind auch andere Hersteller wie Samsung weiterhin in den Top 10 vertreten, doch deren Erfolge konzentrieren sich häufig auf günstigere Modelle. Im Gegensatz dazu dominiert Apple vor allem die oberen Preisklassen – ein Bereich, der besonders profitabel ist.