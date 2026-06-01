Das seht ihr im Juni 2026 bei Prime Video

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Sommer, der zudem mit der Fußball-Weltmeisterschaft aufwartet. Da ist es nicht ganz einfach, als Streamingdienst zu bestehen. Prime Video hat sich neben einem weiteren sportlichen Prestigeevent für einen bunten Mix aus Serien und Filmklassikern entschieden. Wir haben die Details.

Das seht ihr bei Prime Video

Bei den Filmklassikern hat man sich für einen bunten Querschnitt entschieden, das Gleiche lässt sich über die Serien sagen. Und dann gibt es Ende des Monats noch absolutes Spitzentennis. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf alle Neuheiten:

Die neuen Dokumentationen

Ab dem 04. Juni:

Loredana & Karim | Staffel 1

Live-Sport

Ab dem 29. Juni

Wimbledon Live

Die neuen Serien

Ab dem 01. Juni:

Die Tudors | Staffel 1-4

Ab dem 03. Juni:

Clarkson’s Farm | Staffel 5

Legend of Vox Machina | Staffel 4

Ab dem 08. Juni:

Vorstadtweiber | Staffel 3-6

Biester | Staffel 1-2

Ab dem 10. Juni:

Every Year After | Staffel 1

Ab dem 15. Juni:

Braunschlag | Staffel 1

Mr. Mercedes | Staffel 1-3

Ab dem 22. Juni:

Timeless | Staffel 1-2

See You At Work Tomorrow! | Staffel 1

Ab 29. Juni:

The Night Shift | Staffel 2-4

Die neuen Filme

Ab dem 02. Juni:

Nur für einen Tag

Herz aus Stahl

Ab dem 03. Juni:

Star Trek Into Darkness

Star Trek

Ab dem 05. Juni:

Muzzle: City of Wolves

Operation Valiant One

The Grand Budapest Hotel

The Change

Shazam! Fury Of The Gods

Jennifer’s Body – Jungs nach ihrem Geschmack

Ab dem 07. Juni:

Red Sparrow

Ab dem 09. Juni:

Ghost In The Shell

Ab dem 10. Juni:

Königreich der Himmel

Over Your Dead Body

Ab dem 11. Juni:

Jack Ryan: Shadow Recruit

Jack Reacher

Jack Reacher: Kein Weg zurück

Ewig Dein

Lights Out

Ab dem 12. Juni:

Red Sonja

Ab dem 13. Juni:

Die Jagd Nach der Mumie von Paris

Ab dem 14. Juni:

Suicide Squad

Der Schuh des Manitu (Bully’s Masterpiece)

Ab dem 15. Juni:

Anora | Exclusive

Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung

Ab dem 16. Juni:

Alles voller Monster

Girls Club – Vorsicht, bissig!

Girls Club – Vorsicht Bissig 2!

Ab dem 17. Juni:

Your Fault: London | Original

Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen

Ab dem 18. Juni:

Morbius

Der Anschlag

Ab dem 20. Juni:

The Gentleman

Konklave

96 Hours

Pulp Fiction

Ab dem 21. Juni:

Der Vorname

Der Nachname

Ab dem 23. Juni:

Kleine Dinge wie diese

Ab 24. Juni:

Landkrimi: Endabrechnung

Wicked

Ab dem 25. Juni:

Verrückt nach Mary

Ab dem 26. Juni:

Der Medicus 2 | Exclusive

Driver’s Ed – Vorfahrt für die Liebe

Ab dem 28. Juni:

Entführt von meinem Lehrer

Ab dem 30. Juni: