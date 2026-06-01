Das seht ihr im Juni 2026 bei Prime Video

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Sommer, der zudem mit der Fußball-Weltmeisterschaft aufwartet. Da ist es nicht ganz einfach, als Streamingdienst zu bestehen. Prime Video hat sich neben einem weiteren sportlichen Prestigeevent für einen bunten Mix aus Serien und Filmklassikern entschieden. Wir haben die Details.
Das seht ihr bei Prime Video
Bei den Filmklassikern hat man sich für einen bunten Querschnitt entschieden, das Gleiche lässt sich über die Serien sagen. Und dann gibt es Ende des Monats noch absolutes Spitzentennis. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf alle Neuheiten:
Die neuen Dokumentationen
Ab dem 04. Juni:
- Loredana & Karim | Staffel 1
Live-Sport
Ab dem 29. Juni
- Wimbledon Live
Die neuen Serien
Ab dem 01. Juni:
- Die Tudors | Staffel 1-4
Ab dem 03. Juni:
- Clarkson’s Farm | Staffel 5
- Legend of Vox Machina | Staffel 4
Ab dem 08. Juni:
- Vorstadtweiber | Staffel 3-6
- Biester | Staffel 1-2
Ab dem 10. Juni:
- Every Year After | Staffel 1
Ab dem 15. Juni:
- Braunschlag | Staffel 1
- Mr. Mercedes | Staffel 1-3
Ab dem 22. Juni:
- Timeless | Staffel 1-2
- See You At Work Tomorrow! | Staffel 1
Ab 29. Juni:
- The Night Shift | Staffel 2-4
Die neuen Filme
Ab dem 02. Juni:
- Nur für einen Tag
- Herz aus Stahl
Ab dem 03. Juni:
- Star Trek Into Darkness
- Star Trek
Ab dem 05. Juni:
- Muzzle: City of Wolves
- Operation Valiant One
- The Grand Budapest Hotel
- The Change
- Shazam! Fury Of The Gods
- Jennifer’s Body – Jungs nach ihrem Geschmack
Ab dem 07. Juni:
- Red Sparrow
Ab dem 09. Juni:
- Ghost In The Shell
Ab dem 10. Juni:
- Königreich der Himmel
- Over Your Dead Body
Ab dem 11. Juni:
- Jack Ryan: Shadow Recruit
- Jack Reacher
- Jack Reacher: Kein Weg zurück
- Ewig Dein
- Lights Out
Ab dem 12. Juni:
- Red Sonja
Ab dem 13. Juni:
- Die Jagd Nach der Mumie von Paris
Ab dem 14. Juni:
- Suicide Squad
- Der Schuh des Manitu (Bully’s Masterpiece)
Ab dem 15. Juni:
- Anora | Exclusive
- Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung
Ab dem 16. Juni:
- Alles voller Monster
- Girls Club – Vorsicht, bissig!
- Girls Club – Vorsicht Bissig 2!
Ab dem 17. Juni:
- Your Fault: London | Original
- Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen
Ab dem 18. Juni:
- Morbius
- Der Anschlag
Ab dem 20. Juni:
- The Gentleman
- Konklave
- 96 Hours
- Pulp Fiction
Ab dem 21. Juni:
- Der Vorname
- Der Nachname
Ab dem 23. Juni:
- Kleine Dinge wie diese
Ab 24. Juni:
- Landkrimi: Endabrechnung
- Wicked
Ab dem 25. Juni:
- Verrückt nach Mary
Ab dem 26. Juni:
- Der Medicus 2 | Exclusive
- Driver’s Ed – Vorfahrt für die Liebe
Ab dem 28. Juni:
- Entführt von meinem Lehrer
Ab dem 30. Juni:
- Uncharted
- Der Pate
- Der Pate 2