fraenk legt beim Datenvolumen nach: So viel gibt’s jetzt im Standardtarif

Die rein app-basierte Telekom-Marke fraenk wird beständig aufgewertet – und damit kommen wir zur aktuellen Meldung. Ab sofort gibt es im Standardtarif 25 GB statt der bisherigen 20 GB, und das zum unveränderten Preis von 10 Euro im Monat.

25 GB für 10 €, jetzt auch für Bestandskunden

Das Beste vorweg: Die Änderung wird automatisch für alle Bestandskunden wirksam, ihr müsst also nichts weiter tun. Wer mehr benötigt, bucht für 5 € zusätzlich künftig 50 GB statt bislang 45 GB. Diese 5 GB lassen sich entweder spontan dazubuchen, oder Ihr greift gleich zur Tarifvariante mit 50 GB für 15 € im Monat. Wem das weiterhin nicht reicht, der darf sich über eine weitere Option freuen: Für 7 € surft Ihr einen Tag lang ohne Datenbegrenzung.

5G-Tarif mit maximal 50 Mbit/s

Mit fraenk nutzt Ihr das 5G-Netz der Telekom, wobei die Geschwindigkeit auf 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload gedeckelt ist. Beim Abschluss habt Ihr die Wahl zwischen klassischer SIM-Karte und eSIM. Alles läuft digital: Abschluss, Verwaltung und Kündigung ausschließlich per App, ohne Laufzeit und auf Monatsbasis kündbar. Bezahlt wird im Voraus per SEPA-Lastschrift, Apple Pay oder PayPal.

Auslandstelefonie muss aktiviert werden

Ergänzen wollen wir noch eine Einschränkung, die man kennen sollte: Gespräche ins EU-Ausland sind nur nach Aktivierung der Option „Auslandstelefonie“ möglich, dann fallen 0,20 € pro Minute beziehungsweise 0,05 Euro pro SMS an. Telefonie und Daten innerhalb Deutschlands, im EU-Ausland und – wie bei anderen Telekom-Tarifen – auch in der Schweiz sind hingegen im Monatspreis enthalten.