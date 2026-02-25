iPhone 18 Pro (Max): Dynamic Island schrumpft wohl

Ein halbes Jahr vor dem erwarteten Marktstart des iPhone 18 Pro verdichten sich die Hinweise auf Neuerungen bei der Dynamic Island. Von einer Neupositionierung ist nun nicht mehr die Rede, dafür soll die Aussparung bald deutlich kleiner werden.

Das berichten Bloomberg und mehrere prominente Leaker auf Weibo. Frühere Meldungen, wonach die Sensorik für Face ID unter das Display und die Dynamic Island in die linke obere Ecke des iPhones wandert, werden damit teilweise kassiert.

Erste Verkleinerung seit Einführung der Dynamic Island

Seit dem iPhone 14 Pro setzt Apple auf die Software-Lösung Dynamic Island, um die Aussparung für Face ID und Selfiekamera zum Feature umzufunktionieren. Der Nachfolger der heiß diskutierten Notch ist dabei seit seiner Einführung 2022 in der Größe unverändert geblieben.

Jetzt soll das iPhone 18 Pro erstmals eine Veränderung zeigen. Damit wird zwar die weiterhin notwendige Aussparung kleiner, die Funktionsweise der Dynamic Island dürfte aber gleich bleiben. Ähnliche Gerüchte gab es zuletzt für das iPhone 17 Pro, die zeitliche Nähe zum Marktstart legt aber nahe, dass damals entdeckte Hinweise schon für die Planung des iPhone 18 Pro relevant waren.

Freut ihr euch auf diese Änderung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.