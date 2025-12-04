HBO Max kündigt Deutschlandstart im Januar 2026 an: Das sind Programme und Preise

Schon seit geraumer Zeit wird über den Start des Streamingdienstes HBO Max in Deutschland gemunkelt, nun ist es offiziell. Mitte Januar 2026 wird das Angebot offiziell an den Start gehen. Wir haben die Details dazu.

HBO Max startet zu diesen Konditionen

HBO Max wird in Deutschland und Österreich ab Mitte Januar verfügbar sein und HBO, Warner Bros., DC, Max Originals und weitere Marken in einer Streaming-App vereinen. Dies kündigte der Streamingdienst in einer Pressemitteilung an. Zum Start zählen unter anderem neue Serien wie das „Game of Thrones“-Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“, „The Seduction“, das Max Original „The Pitt“ sowie die Dramaserie „All Her Fault“. Hinzu sollen direkt verfügbare Blockbuster wie „Superman“, „The Batman“, „Dune“ sowie die komplette „Harry Potter“-Reihe verfügbar sein. Ergänzt wird das Angebot um diverse neue deutschsprachige Serien wie dem Spin-off „4 Blocks Zero“. Zudem wurden mit Leonine Studio, Constantin Film und anderen deutschen Produktionsfirmen exklusive Partnerschaften geschlossen.

Erste Preiserhöhung gleich angekündigt

Die neue Streaming-App soll für alle relevanten Plattformen auf den Markt kommen, was auch Konsolen wie die Playstation 5 oder die Xbox von Microsoft inkludiert. Das Premium Abo ermöglicht vier Streams in 4K Qualität, unklar ist hier die Tonspur. Das Standardmodell bietet zwei Streams ohne Werbung sowie eine Downloadfunktion. Das Basis Abo enthält Werbung und ermöglicht zwei parallele Streams. Das ist die Preisgestaltung:

Premium-Abo: 16,99 Euro pro Monat

16,99 Euro pro Monat Standard-Abo: 11,99 Euro pro Monat

11,99 Euro pro Monat Basis-Abo mit Werbung: 5,99 Euro pro Monat

5,99 Euro pro Monat Sport-Paket (optional): 3,00 Euro pro Monat

Wer sich für das Premium-Abo interessiert, darf sich im Übrigen schon vor Marktstart auf die erste angekündigte Preiserhöhung freuen – ab dem 13. Januar 2027 soll dieses nämlich 17,99 Euro kosten. Aus dem Stand heraus ist HBO Max übrigens nach Netflix der zweitteuerste Streamingdienst.