Home » Apfelplausch » Podcast-Sonderfolge zur iPhone-Keynote – Apfelplausch #407 Air

9. September 2025

Fabian Schwarzenbach

Podcast-Sonderfolge zur iPhone-Keynote – Apfelplausch #407 Air

Unmittelbar nach der iPhone-Keynote sprechen Fabian und Marco über die neuen iPhones, Apple Watches und AirPods Pro. Viel Spaß bei einer ersten Einschätzung.

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Weitere Artikel

BREAKING: iPhone 17 Pro (Max) enthüllt – Das müsst ihr wissen!

1 Gedanke zu „Podcast-Sonderfolge zur iPhone-Keynote – Apfelplausch #407 Air“

Schreibe einen Kommentar