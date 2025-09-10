iPhone 17 Pro-Benchmarks: Das leistet der A19 Pro

Apple hat seine neuen iPhone 17-Modelle offiziell vorgestellt und noch vor dem Start der Vorbestellungen tauchen erste Benchmarks des neuen Chips auf: Die iPhone 17-Modelle werden vom A19 angetrieben, die Pro-Modelle wie üblich von einer Pro-Version. Apple versprach bis zu 40% mehr Performance im Vergleich zum Vorgänger, doch wird das auch eingelöst?

Die ersten Benchmark-Ergebnisse zum neuen A19-Pro-Chip, der im iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und im neuen iPhone Air verbaut ist, sind heute in der Geekbench-6-Datenbank aufgetaucht.

Laut den bislang unbestätigten Resultaten liefert der A19 Pro im Multi-Core-Test rund 13 bis 15 Prozent mehr CPU-Leistung als der A18 Pro in den iPhone-16-Pro-Modellen.

Deutlich größer fällt der Sprung bei der Grafikleistung aus. Die 6-Kern-GPU im iPhone 17 Pro erreicht laut den Geekbench-Metal-Scores bis zu 40 Prozent höhere Werte als die 6-Kern-GPU des Vorgängers. Im iPhone Air ist der Chip mit einer abgespeckten 5-Kern-GPU verbaut, die in ersten Tests rund 15 Prozent schneller als die A18-Pro-GPU arbeitet.

Apple selbst betonte in seiner Pressemitteilung zum iPhone 17 Pro, dass der A19 Pro in Kombination mit einer neu entwickelten Vapor-Chamber-Technologie bis zu 40 Prozent bessere „sustained Performance“ ermöglicht, etwa beim Gaming, beim Videoschnitt oder beim Einsatz großer KI-Modelle. Unklar bleibt, ob sich diese Angabe auf die CPU- oder GPU-Leistung bezieht.

Apples etwas widersprüchliche Angaben

Auf der Produktseite gibt Apple konservativere Zahlen an: Demnach ist der A19 Pro bis zu 20 Prozent schneller als der zwei Jahre alte A17 Pro aus dem iPhone 15 Pro. Damit liegen die Geekbench-Werte im erwartbaren Bereich.

Wie üblich gilt, dass Benchmarks nicht zwangsläufig die reale Nutzungserfahrung widerspiegeln.