iPhone 14 und Co sind auch bei Amazon vorbestellbar

Die Keynote konnte man knapp zwei Tage lang sacken lassen und sich dabei überlegen, ob man die neue Hardware kaufen möchte. Wer sich von den hohen Preisen nicht abschrecken lässt, der durfte heute um 14:00 Uhr seine Kreditkarte zücken. Dabei kann man nun auch auf Amazon zurückgreifen, der Versandhändler hat die neuen Produkte bereits eingelistet.

Die neue Hardware von Apple bei Amazon

Vor allem das neue iPhone 14 Pro und das 14 Pro Max dürfte für eine gesteigerte Nachfrage sorgen. Die deutlichen Verbesserungen bei der Kamera sowie die neugestaltete Notch mitsamt der Funktion „Dynamic Island“ sind Gründe genug für einen Umstieg. Wer sich nicht mit dem Apple Store auseinandersetzen will, der darf auch bei Amazon bestellen. Zumindest sind die Geräte bei Amazon in Apples Storefront bereits eingelistet und lassen sich dort zumindest mal anschauen:

Einiges an Zubehör bereits verfügbar

In knapp einer Stunde nimmt Apple endlich die Vorbestellungen an und auch die neuen Hüllen sind bereits im Sortiment, Apfelpage berichtete. Preislich ist man wie immer am oberen Limit, da lohnt sich ein Blick auf den schier gigantischen Zubehörmarkt. Wir empfehlen übrigens Pitaka, Artwizz oder Belkin. Anbei eine kleine Auswahl:

