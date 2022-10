Home Daybreak Apple iPhone 14 Pro-Testbericht | prominente Stimme für USB-C am iPhone | Apples Modem kommt nicht – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Wisst ihr, was in drei Tagen ist? Dann habe ich erstmal Urlaub. Und während ich mir ein wenig dringend nötiger Erholung gönne, können meine geschätzten Kollegen euch mit Apple-News versorgen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Highlight am Wochenende war das ausführliche Review zum iPhone 14 Pro von Lukas. Wie üblich haben wir uns auch diesmal hierfür ein wenig mehr Zeit genommen, als manch andere Redaktion, damit auch Beobachtungen einfließen konnten, die nicht schon auf den ersten Blick auffallen. Schwerpunkt lag aber natürlich auch in diesem Jahr wieder auf der Kamera, das wird wohl auch in den Folgejahren so bleiben, in einer Zeit weitgehend ausentwickelter Smartphones ist das eine der wenigen Dinge, die überhaupt noch Potenzial für Verbesserungen bieten, hier geht’s zum Testbericht.

Ein teurer Chip im iPhone

Der A16 ist zwar noch performanter als sein Vorgänger, das aber zu einem buchstäblich hohen Preis. Der hat sich im Vergleich zum Vorgänger mehr als verdoppelt, die Frage stellt sich, was bringt es uns im Alltag? Andererseits, ein teures iPhone mit dem Vorjahreschip auszustatten, gefällt auch nicht und wird als Unverschämtheit angesehen. Es ist doch ganz klar so: Wir sind nie zufrieden, immer gibt es was zu meckern, zumindest für mich. Und wie man es macht, ist es verkehrt, alle machen immer alles falsch, so oder so, hier die Details zum Chippreis.

Apple bekommt sein Modem nicht fertig

Wieso kommt und kommt Apples selbst entwickeltes 5G-Modem nicht ins iPhone? Unsere Leser haben dazu ganz eigene Theorien: Weil die NSA Apple das Modem nicht entwickeln lässt, um durch die Hintertüren in den althergebrachten Qualcomm-Chips weiter mithören zu können – gut, finstere Wissenschaftler wollen auch Kinderblut hernehmen und uns Menschen mit Echsen kreuzen, um daraus eine Klonarmee zu züchten, alles keine große Sache. Ich habe zu Apples Modem eine andere Theorie: Sie sind einfach noch langsamer und träger, als Intel je war, hier die Infos.

Die AirPods bekommen eine neue Beta

Weniger spannend ist die neue Beta für die AirPods, zumindest auf den ersten Blick. Aber wer weiß, vielleicht taucht ja wieder versehentlich eine neue Funktion darin auf, die später wieder kassiert wird, man weiß nie.

Ein alter Bekannter meldet sich

Der äußert sich zu Apple und dem Plan der EU, USB-C am iPhone zu erzwingen, guter Mann!

Und ein Update einer populären Smart Home-App gab es auch noch, hier die Infos.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und wünsche euch einen entspannten Start in die Woche.

