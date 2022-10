Home iPhone Noch langsamer als Intel: iPhone noch Jahre ohne Apple-Modem

Apple will zwar gern bei möglichst vielen Kernkomponenten unabhängig von Zulieferern sein, besonders zügig kommt man hier allerdings nicht immer voran. Beim eigenen 5G-Modem etwa will in Cupertino offenbar einfach kein Fortschritt gelingen: Auf Jahre hinaus wird es kein Apple-Modem geben, prognostizieren Analysten.

Apple wird auch in den kommenden Jahren kein eigenes 5G-Modem im iPhone einsetzen, das nimmt Haitong International Securities-Analyst Jeff Pu an. In einer Notiz für Investoren, aus der unlängst zitiert wurde, geht er davon aus, dass nicht nur das iPhone 15, das im kommenden Jahr erscheinen wird, sondern auch das Nachfolgemodell noch immer mit Modems von Qualcomm ausgestattet sein wird.

Im aktuellen iPhone 14-Lineup steckt der Snapdragon X65, der unter anderem auch für eine Verbindung zu Globalstar-Satelliten genutzt wird, in Verbindung mit einem Antennendesign von Apple.

Qualcomm profitiert weiter von Apple

Danach werde Apple im übernächsten iPhone wohl auf den Snapdragon X75 setzen, einen Chip, der ebenfalls im 4nm-Prozess von TSMC gefertigt wird und von den Energieeffizienzeigenschaften kleinerer Strukturbreiten profitiert. Ansonsten sind die 5G-Chips der aktuellen Snapdragon X-Reihe derzeit nur eine gemächlich voranschreitende Mobilfunkevolution.

Für Qualcomm bedeutet diese Perspektive allerdings weiterhin kräftig sprudelnde Gewinne, wieso Apple mit einem eigenen Modem nicht weiter kommt, wo man doch vor Jahren Intels gesamte Mobilfunkentwicklung übernommen und davor schon Jahre eigene Forschung und Entwicklung in diesem Bereich betrieben hatte, ist unklar. Die Ironie daran: Apple warf dem langjährigen Partner stets vor, Intel sei zu langsam. Eben darum griff man zum Mittel der Übernahme.

