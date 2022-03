Home Daybreak Apple iPhone 14 Pro mit Riesen-Kamera | Basis-Modell langweilig | wer würde ein iPhone-Abo nutzen? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die Kamera des iPhone 13 Pro wirkt auf manche Zeitgenossen schon extrem, doch es wird noch extremer werden: Im iPhone 14 Pro könnte eine Kamera stecken, die alles bisher dagewesene in den Schatten stellt – größentechnisch – ob auch qualitätstechnisch, muss sich noch zeigen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Ich habe am Wochenende mal wieder ein richtig gutes Buch gelesen, eigentlich sogar zwei. Ich habe die letzten Teile einer Reihe gelesen, auf die ich vor Jahren mal gestoßen war und die mir schon immer gefallen hatte. Nein, nichts aus Apples Auswahl des Pageturners der Woche, tatsächlich gibt es die Titel nicht mal bei Apple, aber sie sind definitiv einen Blick wert. Den ersten Teil der Reihe findet man hier.

Und damit kommen wir zum Geschäft: Einigen ist die Kamera im iPhone 13 Pro schon zu groß, doch sie wird noch größer werden, das zumindest schätzen sie bei TF International Securities und auch anderswo, hier dazu mehr. Wie sich das Ding dann auf dem Tisch liegend machen wird, steht auf einem anderen Blatt.

Ein iPhone im Abo?

Unsere Umfrage zum iPhone-Abo hat zahlreiche Abstimmungen und auch einige Kommentare hervorgebracht. Das Bild ist gemischt: Einige können oder wollen sich ein iPhone im Monatsabo überhaupt nicht vorstellen, ich übrigens auch nicht, andere können der Idee schon etwas abgewinnen: Hier findet ihr die Ergebnisse und Wortmeldungen.

Das iPhone 14 wird dagegen wohl eher öde

Das ergeben zumindest erste Renderings und darauf basierende Entwürfe von Designern. Die großen Neuerungen hat Apple sich für die Pro-Modelle aufgehoben, so scheint es, hier dazu mehr.

Der HomePod Mini kommt in weitere Märkte

Und wir wollen noch kurz erwähnen, dass Apple den HomePod Mini in drei weiteren Märkten in den Handel bringt. Wann allerdings mal wieder ein richtiger Lautsprecher von Apple zu erwarten ist, steht in den Sternen und wird da wohl noch eine Weile stehen bleiben.

Damit darf ich euch einen entspannten Montag wünschen.

