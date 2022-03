Home Featured Umfrage zu Gerücht: Würdet ihr ein iPhone im Monatsabo nutzen?

Umfrage zu Gerücht: Würdet ihr ein iPhone im Monatsabo nutzen?

Das iPhone im Abo? Apple soll eine Art automatische Kaufoption für neue iPhone-Modelle planen. In den USA ist etwas ähnliches bereits im Rahmen des iPhone-Upgrades verfügbar, doch eine Gerätenutzung auf monatlicher Basis gibt es noch nicht. Wäre ein solches Angebot interessant für euch? Nehmt dazu gerne an unserer Umfrage teil.

Apple soll angeblich an einem Abo für iPhones und andere Produkte planen. Der Nutzer würde hier monatlich für ein genutztes Gerät zahlen, Apfelpage.de berichtete. Die Pläne stecken noch in einem frühen Stadium.

Ein fertiges Produkt könnte sich in Apple One und Apple Care-Angebote eingliedern, in den USA wäre die Nachfrage vielleicht sogar erheblich. Und hier? Wir wollen von euch wissen, ob ein iPhone-Abo für euch interessant wäre.

Unsere Umfrage: Würdet ihr ein iPhone im Abo nutzen?

Würdet ihr euch ein iPhone oder iPad auf monatlicher Basis holen und wenn ja, wie viel würdet ihr dafür zahlen wollen?

Gerne könnt ihr auch in den Kommentaren eure Sicht auf die Vor- und Nachteile eines solchen Angebots diskutieren. Wir sind gespannt und diskutieren gerne mit euch.

