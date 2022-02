„Donda 2“ von Kanye West: Nicht auf Apple Music und Spotify verfügbar

Am 22. Februar erscheint das Album „Donda 2“ von Kanye West. Allerdings wird es nicht bei Apple Music, Spotify und Co. abrufbar sein. Doch warum?

Spotify, Apple Music und andere Streaming-Services können immer mehr Kunden zählen. Ein Aspekt wird dabei allerdings gerne aus den Augen verloren. Und zwar verdienen Künstler auf den bekanntesten Plattformen ziemlich wenig für die Streams. Der Rapper Kanye West will daher jetzt ein Zeichen setzen und sein neuestes Album nur über seinen eigenen Musikplayer, den Stem Player, veröffentlichen. Die Ankündigung auf dem Instagram-Account von West:

Donda 2 will only be available on my own platform, the Stem Player. Not on Apple Amazon Spotify or YouTube. Today artists get just 12% of the money the industry makes. It’s time to free music from this oppressive system. It’s time to take control and build our own.