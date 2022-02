Home Deals DAZN: Mit Prepaidkarten noch zum alten Preis schauen

Die Champions League ist seit letztem Dienstag in ihre heiße Phase eingetreten, da nun mit dem Achtelfinale die K.O.-Phase eingeleitet wurde. Die ist leider nicht mehr im Free-TV zu sehen und man muss auch auf DAZN ausweichen. Hier gab es ja zum Monatswechsel einen Preisschock, doch mit einem Trick kommt ihr an den alten Preis.

DAZN zum alten Preis sichern

DAZN hat erst zum Februar bekannt gegeben, die Preise dramatisch zu erhöhen, Apfelpage berichtete. Statt der ursprünglichen 14,99 Euro muss man nun 29,99 Euro investieren, was doppelt so teuer ist. Doch mit einem Trick kommt Ihr noch an den alten Preis. Hierbei ist es wichtig, das Abo nicht direkt über DAZN anzustoßen.

Um an den alten Monatspreis von 14,99 Euro zu kommen, muss man hierfür die Prepaidkarten erwerben und darüber das DAZN-Abo aktivieren. Die waren Ende letzter Woche zunächst bei Aldi Süd gemeldet worden, weshalb wir dem keine weitere Beachtung geschenkt haben. Uns ist mittlerweile aber aufgefallen, dass diese Prepaidkarten auch via Amazon erhältlich sind und somit keine regionale Bindung haben.

Auch das Jahresabo lässt sich zum alten Preis sichern

Nicht nur das Monatsabo lässt sich zum alten Preis sichern, gleiches gilt auch für das Jahresabo. Mit der Prepaidkarte habt Ihr die Chance, dieses zum Preis von 149,95€ abzuschließen. Der neue Preis beträgt mindestens 279,99€. Die Karten kann man sich übrigens auch auf Vorrat anlegen, die sollen bis mindestens Ende 2023 gültig und somit einlösbar sein

