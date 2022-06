Home Apple Apple Museum of Poland ist offiziell eröffnet

2. Juni 2022

Die Sommerferien stehen vor der Tür und wir haben noch einen kleinen Ausflugstipp für euch parat, der führt aber nach Warschau/Polen. Dort ist das Apple Museum of Poland nun offiziell eröffnet und der Autor dieser Zeilen hat das definitiv auf seiner Liste.

Ursprünglich fand man das Apple Museum in der Innenstadt von Prag, doch unklare Hintergründe führten zu der Schließung. Rund zwei Jahre später ist das Apple Museum in neuem Glanz in Warschau wieder eröffnet. Dieses befindet sich in einem Industriegebiet von Warschau in einem ehemaligen Einkaufscenter. Auf einer Ausstellungsfläche von rund 350 Quadratmeter werden rund 1600 Exponate des Sammlers und Architekten Jacek Lupina der 46-jährigen Unternehmensgeschichte gezeigt. Allerdings werden nicht alle Ausstellungsstücke gleichzeitig ausgestellt, es soll wechselnde Themen geben. Besucher, die das Museum betreten, bekommen direkt am Eingang ein erstes Highlight zu sehen: Eine originalgetreue Replik des Apple I mitsamt einer echten Unterschrift auf dem Mainboard von Steve Wozniak.

Ab Ende Mai geöffnet

Das Museum eröffnete offiziell am 28. Mai 2022 und kann nun besucht werden. Auf der Webseite hat man ein entsprechendes Buchungssystem eingerichtet, dies ist allerdings bisher nur auf polnisch verfügbar. Preistechnisch liegt der Eintritt für zwei Personen bei 150 Zloty, was umgerechnet ca. 32 Euro entspricht. Dafür gibt es unter anderem einen 20th-Anniversary Macintosh zu sehen.

