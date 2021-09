Home Gerüchte iPhone 13: Super-Last-Minute-Gerüchte zu 120 Hz und Kamera

iPhone 13: Super-Last-Minute-Gerüchte zu 120 Hz und Kamera

Das iPhone 13 wird heute Abend in mutmaßlich vier Versionen präsentiert werden und kurz vor der Keynote kocht die Gerüchteküche noch eimal richtig hoch: So wurden am Nachmittag letzte Spekulationen zur Ausstattung der neuen Modelle hinsichtlich Kamera und Display im Netz verbreitet.

Keine Stunde mehr, bis Apple das neue iPhone 13 zeigen wird. Vermutet wird, dass abermals vier Modelle des neuen iPhones präsentiert werden. Letzte Gerüchte befassen sich mit der technischen Ausstattung des neuen iPhone 13: So werde das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max über die SensorShift genannte Bildstabilisierung verfügen, prognostiziert der asiatische Marktforscher TrendForce. Dieses Feature steht aktuell nur im großen iPhone 12 Pro Max zur Verfügung und es wurde schon häufiger vermutet, dass Apple hier zumindest das kleinere Pro-Modell entsprechend aufrüsten werde.

ProMotion-Displays mit 120 Hz im iPhone 13 Pro sollen kommen

Ebenfalls werde das iPhone 13 Pro, wie auch das iPhone 13 Pro Max über das Feature ProMotion verfügen, das eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz ermöglicht und aktuell in Apple-Land nur im iPad Pro zu finden ist. Ermöglicht wird das vermutlich durch LTPO-Panels.

Alle vier neuen iPhone 13-Modelle werden vom neuen A15-Prozessor angetrieben. Wie ein früher Benchmark wenig überraschend zeigte, dürfen sich Kunden hier auf einen deutlichen Leistungssprung einstellen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Der Speicher wird im iPhone 13 Pro / Pro Max bis zu ein TB groß sein, unterstreicht der Ausblick einen weiteren Last Minute-Leak der letzten Tage.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!