iPhone 13-Hüllen in neuen Farben, laut Twitter-Leak

Passend zu den neuen Modellen des iPhone 13, wird Apple wohl auch wieder neue Cases aus Silikon und Leder vorstellen. Einen Tag vor dem Keynote-Event ist nun ein Leak aufgetaucht, der diese neuen Hüllen zeigen könnte.

Apples neues iPhone 13 wird sicher auch begleitet von abermals neuen Cases von Apple. Einen Tag vor der Keynote ist nun ein Leak aufgetaucht, der zeigen könnte, in welchen Farben Apples neue Hüllen zu haben sein werden.

Diese neue Kollektion würde danach Hüllen in den Farben Graphite, Light Blue, Midnight Green, Dark Blue, orange, Red, Creamu und Pink umfassen.

Auch neue Leder-Cases für das iPhone 13

Neue Lederhüllen in den Varianten Black, Dark Purple, Lilac, Blackish Green und Yellowish könnten ebenfalls vorgestellt werden, wie aus dem Leak hervorgeht, der auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hervorgeht.

Damit würde sich der Trend Apples zu knalligeren Farben verstärken. Die Quelle hat zwar eine durchwachsene Trefferquote, lag aber insbesondere bei Hüllen schon häufiger richtig.

Apple wird das iPhone 13 wohl wieder in vier Varianten auf den Markt bringen. Es wurde zuletzt auch über neue Farben für die neuen Varianten spekuliert. So ist es etwa möglich, dass die Farbe Pazifikblau für das iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max entfällt und durch Bronze ersetzt wird, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Das iPhone 13 und iPhone 13 Mini könnten indes in Pink erhältlich sein, in dem Fall würde wohl die Variante in Grün abgekündigt werden.

