iPhone 12-Start: 6,7 Zoll-Modell ist am kompliziertesten und könnte zuletzt kommen

Apple wird vielleicht auch in diesem Jahr das neue iPhone in mehreren Wellen einführen. Früher gab es das auch schon, diesmal ist der Grund aber wohl die Corona-Krise. Auch verdichten sich die Befürchtungen um eine spätere Veröffentlichung des iPhone 12-Modells mit allen 5G-Bändern.

Ergänzend zu seinen Schätzungen über die Verkäufe des iPhone SE, die unlängst begonnen haben und offenbar Anlass zu zeitweisem Optimismus geben, wie wir gestern Abend berichtet hatten, äußerte sich Ming-Chi Kuo auch noch zur Perspektive für das iPhone 12. Dieses Modell wird wohl in mehreren Intervallen eingeführt, schätzt der Analyst in einer Notiz von TF International Securities.

Grund hierfür sind die Verzögerungen im Produktionsablauf: Da die Apple-Ingenieure dieses Jahr nicht nach China reisen konnten, um die Massenfertigung vorzubereiten, wurde diese Aufgabe von lokalem Personal erledigt. Es wird geschätzt, dass dieser Umstand rund einen Monat gekostet hat. In der Folge werde die Massenproduktion des iPhone 12 mit 6,1 und 5,4 Zoll großem Bildschirm – immer vorausgesetzt, diese Formfaktoren existieren – im September aufgenommen. Das größte 6,7 Zoll-Modell dagegen werde nicht vor Oktober in die Massenfertigung gehen, da es auch das komplizierteste Modell sei, so Kuo.

iPhone 12 mit vollem 5G erst später

Weiter erwähnte er auch mögliche Verzögerungen in der Einführung von 5G. Hier werde Apple das iPhone 12 mit mmWave-Unterstützung möglicherweise später bringen als geplant. Grund dafür sind in letzter Sekunde noch vorgenommene Änderungen im Antennendesign, glaubt er. Diese Schritte wurden erst Anfang April abgeschlossen und momentan sei das Testlabor geschlossen und die Arbeiten ruhten.

Bereits zuvor berichteten wir über eine Vermutung, wonach Apple zunächst nur in den fünf Ländern, in denen auch mmWave-Netze aufgebaut werden, ein mmWave-iPhone 12 anbieten könnte – Deutschland gehört nicht dazu.

Für den Marktstart könnte dies alles bedeuten: Apple kündigt zwar alle neuen Modelle gleichzeitig an, die Starttermine werden aber gestaffelt, vielleicht bis in den November hinein. Ein solches Vorgehen kennen Kunden bereits aus früheren Jahren.

-----

