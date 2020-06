iPhone 12: Leaker erwarten bessere 4K-Videos

Das iPhone 12 nimmt Videos in 4K möglicherweise mit mehr Bildern pro Sekunde auf, entsprechende Hinweise fanden sich im Code von iOS 14. Die Verbesserung dürfte sich allerdings auf das iPhone 12 Pro beschränken.

Im kommenden iPhone 12 finden Nutzer womöglich eine verbesserte Leistung der Kamera beim Aufnehmen von Videos vor. Aus einem Video auf YouTube und entsprechenden Leaks von Max Weinbach geht hervor, dass Apple die 4K-Aufnahmen des iPhone 12 weiterentwickelt haben soll.

Somit wären dann Aufnahmen von Videos in 4K mit 120 oder 240 fps möglich. Aktuell sind zwar ebenfalls bereits Videoaufnahmen in 4K möglich, dies jedoch mit maximal 60 fps.

Die neuen Video-Aufnahmemodi zeigen sich diesem Video nach im Code von iOS 14, das inzwischen in die Beta gestartet ist. Ebenfalls aus dem Dateisystem von iOS 14 hat ein anderer bekannter Leaker die Information extrahiert, dass Videoaufnahmen in Zukunft in 120 und 240 fps möglich sein werden. Zusätzlich geht dieser Leaker aber davon aus, dass das iPhone 12 Videos in 4K nativ lediglich mit 120 fps wird aufnehmen können.

As stated in the report, together with @EveryApplePro, we were able to discover evidence of 4k 120 and 4k 240 FPS video modes inside the latest iOS 14 Beta 1 filesystem.

In accordance to that, we believe that the upcoming iPhone will allow for 4k 120 FPS native video recording. — Pine (@PineLeaks) June 29, 2020

Neue Funktionen wohl nur für das iPhone 12 Pro

Es ist ferner davon auszugehen, dass nicht alle neuen iPhone 12-Modelle diese verbesserten Aufnahmemodi unterstützen. Diese dürften sich lediglich im iPhone 12 Pro wiederfinden.

Es ist auch noch immer nicht gesagt, welche Kameraausstattung die Modelle bekommen werden. Recht sicher scheint, dass der LiDAR-Sensor nur in die Pro-Modelle verbaut werden wird. Denkbar wäre aber auch, dass nur das iPhone 12 Pro Max mit seinem 6,7 Zoll-Panel dieses Feature erhalten wird, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Insgesamt werden für Herbst vier neue iPhone 12-Modelle in insgesamt drei Größen erwartet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!