iPhone 12: Experten untersuchen erneut Auswirkungen auf Herzschrittmacher

Dass das iPhone 12 für Menschen mit einem Herzschrittmacher Probleme bedeuten kann, hatte sich bereits kürzlich angedeutet. gNun liegen weitere Erkenntnisse amerikanischer Herzspezialisten vor. Danach schalten sich Schrittmacher und integrierte defibrillatoren bei Kontakt mit einem iPhone 12 aus. Die gute Nachricht: Die nehmen ihre Tätigkeit zumeist wieder auf, wenn die iPhones entfernt werden.

Das iPhone 12 (Affiliate-Link) löst unerwünschte Nebenwirkungen bei Herzschrittmachern aus, wie wir bereits in einer früheren Meldung berichtet hatten. Schuld daran ist die neue MagSafe-Funktionalität, mit der das Wireless Charging aufgewertet wird. Diese wird durch eine ringförmige Anordnung aus Magneten realisiert, die in allen vier iPhone 12-Modellen verbaut ist. Nun haben sich Forscher des amerikanischen Henry Ford Heart and Vascular Institute erneut mit der vom iPhone 12 für Patienten mit Schrittmachern ausgehenden Gefahr beschäftigt.

Implantate starten nach Kontakt mit iPhone 12 wieder neu

Gurjit Singh und seine Kollegen am Institut bestätigten, dass ein implantierter defibrillator ausgeschaltet wurde, sobald ein iPhone 12 Pro der Brust eines Trägers näher kommt. So lange sich das iPhone dort befand, war auch das Medizintechnikprodukt außer Betrieb. Sobald das iPhone 12 von der Brust des Patienten entfernt wurde, kehrte auch das Implantat wieder zu seiner normalen Tätigkeit zurück, wie Medienberichte den Arzt zitierten. Die Problematik ist durchaus nicht ohne Bedeutung: Rund 300.000 Amerikaner erhalten jährlich einen Herzschrittmacher. Im letzten Jahr war ein Viertel der verkauften Smartphones in den USA ein iPhone 12.

Apple hat ein Supportdokument zum Thema veröffentlicht, in dem immerhin inzwischen mögliche Mindestabstände für Patienten genannt werden, Apfelpage.de berichtete. Alles in allem würde man sich von dem Unternehmen aber noch etwas klarere Auskünfte wünschen.

