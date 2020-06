iPhone 12 doch pünktlich im September?

Analysten von Wedbush behaupten, dass wir das iPhone 12 vermutlich doch pünktlich bekommen werden. Tim Cook und Apple hätten Vollgas gegeben und sind aktuell wieder auf Kurs, das 5G-iPhone pünktlich für Mitte September auf den Markt zu bringen.

Die Situation der Lieferketten und Zulieferer hätte sich unlängst wieder normalisiert und sei nun wieder nahe der Normalität. Apple und seine Partner hätten nicht nur für Normalität gesorgt, sondern die verlorene Zeit gar eingeholt. Mit dem iPhone 12 und einer Vorstellung Anfang September sowie einer Markteinführung Mitte September sieht es aktuell sehr gut aus, so die Experten von Wedbush. Dabei ließ es sich offen, ob alle vier erwarteten Geräte gleichzeitig starten werden.

Ohne EarPods, mit 5G

Eine eher unbefriedigende Nachricht wiederholte der Analyst jedoch: Er geht davon aus, dass Apple die EarPods weg rationalisiert, um so noch mehr AirPods verkaufen zu können.

5G sei ein ausschlaggebender Punkt für viele Nutzer, die neuen Geräte zu kaufen, hier sind sich viele Experten und Marktbeobachter einig. Der Analyst von Wedbush vermutet speziell einen deutlichen Zuwachs und Wachstumspotential für das iPhone mit 5G in China. Binnen 12 Monaten erwartet er ein Kursziel der Apple Aktie von 425 US-Dollar.

Apple würde so in kurzer Zeit eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar erreichen. Ob man hier vorher von Amazon oder Google überholt wird, muss sich noch zeigen. Allerdings ist Apple seit geraumer Zeit einer der heißesten Kandidaten, diesen Meilenstein an der Börse als erster zu erreichen.

