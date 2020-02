iPhone 11 Pro vs. neues Galaxy S20 Ultra: Apple besser und billiger?

Das neue Samsung Galaxy S20 Ultra bricht Rekorde: 8K-Videos, 108-Megapixel-Kamera, 120Hz-Display und 16 GB RAM. Und das alles in einem Gerät. Doch neue Vergleiche von YouTubern zeigen, dass Apple doch das zuverlässigere Paket bietet und sogar günstiger ist.

Nachdem Samsung letzte Woche sein Feuerwerk an neuen Flaggschiffen gezündet hat, blickten viele Apple-Nutzer etwas neidisch auf die andere Seite. Zurecht! Objektiv betrachtet liegt Samsung in etlichen Bereichen auch vorne. Neue Vergleiche und Reviews zeigen jedoch, dass Apple bei den kritischen Punkten immer noch besser und sogar günstiger ist.

Kilian von iKnowReview hat das iPhone 11 Pro Max schon seit einem halben Jahr in Verwendung und konnte auch schon einen detaillierten Blick auf das S20 Ultra werfen. In seinem neuen YouTube-Vergleich muss er in Bereichen wie Display und Kamerazoom zweifelsfrei die Punkte ans S20 verteilen. Auf dem Papier hätte das so weitergehen können: Das S20 hat den größeren Akku, das größere Gehäuse, mehr Arbeitsspeicher und mehr Kameralinsen.

Tatsächlich schnitt das iPhone 11 Pro Max jedoch mit einer deutlich besseren Akkulaufzeit, besseren Fotos im Nightmode und schärferen Bildern bei schummrigem Licht ab. Zudem nimmt das iPhone die besseren 4K-Videos auf, ist deutlich handlicher, hat die besseren Lautsprecher und ist unter dem Strich sogar noch ein gutes Stück günstiger im Preis.

Nicht erwähnt wurden Vorteile wie die bessere und sicherere Gesichtserkennung mit Face ID.

Kilian resümiert, dass Apple zwar keine so großen und plakativen Zahlen auf dem Papier vorweisen kann, jedoch unter dem Strich mit Software rundum das zuverlässigere Gerät liefert. Und – man würde es nicht glauben – das sogar für weniger Geld.

Wie seht ihr das?

Den Video-Vergleich könnt ihr euch hier auch ganz anschauen:

Beitragsbild: Screenshot aus Video, Kilian, iKnowReview, YouTube

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!