Prime Deal Days 2025: Wir starten mit Saubsaugerrobotern von Dreame, Roborock und ECOVACS

7. Oktober 2025

Patrick Bergmann

Die Prime Deal Days 2025 sind angelaufen und wir melden uns auch an. Passend zum Wetter haben wir uns vor Staub- und Wischroboter entschieden. Denn diese Haushaltshelfer sind ihr Geld absolut wert, es erleichtert den Alltag ungemein. 

Die besten Deals rund um Staub- und Wischroboter

Die aktuellen Modelle lassen kaum noch Wünsche offen und bieten eine hervorragende Saugleistung und solide Wischergebnisse. Ob man nun Wischmopps oder die Wischwalze haben möchte, ist in gewisser Hinsicht persönliche Präferenz. Wir haben die Angebote nach Hersteller gefiltert:

Dreame

 

dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Saugroboter mit Wischfunktion, 30.000Pa Saugkraft, 8 cm Hindernisfreiheit, Selbstreinigung der Rollen, automatisches Entleeren, intelligente Sprachsteuerung dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Saugroboter mit Wischfunktion, 30.000Pa Saugkraft, 8 cm Hindernisfreiheit, Selbstreinigung der Rollen, automatisches Entleeren, intelligente Sprachsteuerung
Hersteller: Dreame
Preis bei amazon* : 1.499,00 EUR

 

dreame Aqua10 Ultra Track Complete Saugroboter mit Wischfunktion,25.000Pa Saugkraft, 45 °C Wischen, 6cm Hindernisfreiheit, autom. Leer, selbstrein.Mopp, 100% verhedderungsfrei, dir. Sprachst dreame Aqua10 Ultra Track Complete Saugroboter mit Wischfunktion,25.000Pa Saugkraft, 45 °C Wischen, 6cm Hindernisfreiheit, autom. Leer, selbstrein.Mopp, 100% verhedderungsfrei, dir. Sprachst
Hersteller: Dreame
Preis bei amazon* : 1.299,00 EUR

 

dreame X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion,20.000Pa Saugkraft,6 cm Hindernisfreiheit, mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp,KI-Hindernisvermeidung und 360° Navigation dreame X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion,20.000Pa Saugkraft,6 cm Hindernisfreiheit, mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp,KI-Hindernisvermeidung und 360° Navigation
Hersteller: Dreame
Preis bei amazon* : 959,00 EUR

 

dreame L40s Pro Ultra Saugroboter, selbstreinigende Wischmopps, 19.000 Pa Saugkraft, 100% Detangling DuoBrush, ausfahrbare Wischmopps, Hindernisvermeidung für mehr als 180 Objekte, Sprachsteuerung dreame L40s Pro Ultra Saugroboter, selbstreinigende Wischmopps, 19.000 Pa Saugkraft, 100% Detangling DuoBrush, ausfahrbare Wischmopps, Hindernisvermeidung für mehr als 180 Objekte, Sprachsteuerung
Hersteller: Dreame
Preis bei amazon* : 899,00 EUR

 

dreame X50 Master Staubsaugerroboter mit 24,9cm Basisstation, automatisches Nachfüllen und Entleeren, Nachlaufsystem, AI Hindernisvermeidung und 360° Navigation, 20.000 Pa dreame X50 Master Staubsaugerroboter mit 24,9cm Basisstation, automatisches Nachfüllen und Entleeren, Nachlaufsystem, AI Hindernisvermeidung und 360° Navigation, 20.000 Pa
Hersteller: Dreame
Preis bei amazon* : 1.115,00 EUR

 

DREAME L40 Ultra AE Saugroboter mit Wischfunktion, 19.000 Pa Saugkraft, viele Bürsten und EIN Flexibler Wischmopp, nassen und trockenen Schmutz,Das All-in-1-Dock entleert Staub DREAME L40 Ultra AE Saugroboter mit Wischfunktion, 19.000 Pa Saugkraft, viele Bürsten und EIN Flexibler Wischmopp, nassen und trockenen Schmutz,Das All-in-1-Dock entleert Staub
Hersteller: Dreame
Preis bei amazon* : 549,00 EUR

ECOVACS

 

ECOVACS X11 OMNICYCLONE Saugroboter mit Wischfunktion, Blast + 19.500 Pa, ultraschnelles Akkuladen, OZMO Roller 2.0, Klettern max. 4 cm Höhe, Ausfahrender Wischmopp, PureCyclone 2.0 Auto-Entleerung ECOVACS X11 OMNICYCLONE Saugroboter mit Wischfunktion, Blast + 19.500 Pa, ultraschnelles Akkuladen, OZMO Roller 2.0, Klettern max. 4 cm Höhe, Ausfahrender Wischmopp, PureCyclone 2.0 Auto-Entleerung
Hersteller: ECOVACS
Preis bei amazon* : 1.031,10 EUR

 

ECOVACS DEEBOT X9 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, 16.600 Pa, OZMO Roller, ZeroTangle 3.0,TruEdge 2.0, Heißwasser-Moppwäsche, Heißlufttrocknung, All-in-One Omni Station, YIKO-GPT ECOVACS DEEBOT X9 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, 16.600 Pa, OZMO Roller, ZeroTangle 3.0,TruEdge 2.0, Heißwasser-Moppwäsche, Heißlufttrocknung, All-in-One Omni Station, YIKO-GPT
Hersteller: ECOVACS
Preis bei amazon* : 759,05 EUR

 

ECOVACS DEEBOT MINI Saugroboter mit Wischfunktion, 9.000 Pa Saugkraft, ZeroTangle 2.0, TrueMapping 2.0, 45 ℃ Heißlufttrocknung, intelligente Tiefenreinigung, Selbstreinigung per Knopfdruck, Blau ECOVACS DEEBOT MINI Saugroboter mit Wischfunktion, 9.000 Pa Saugkraft, ZeroTangle 2.0, TrueMapping 2.0, 45 ℃ Heißlufttrocknung, intelligente Tiefenreinigung, Selbstreinigung per Knopfdruck, Blau
Hersteller: ECOVACS
Preis bei amazon* : 299,00 EUR

Roborock

 

roborock Saros 10R Saugroboter mit Wasseranschluss, 7,98cm Ultra-Slim Design, StarSight System 2.0, Zero-Tangle System, AdaptiLift Chassis, FlexiArm Riser Technologie, 10-in-1 Dock roborock Saros 10R Saugroboter mit Wasseranschluss, 7,98cm Ultra-Slim Design, StarSight System 2.0, Zero-Tangle System, AdaptiLift Chassis, FlexiArm Riser Technologie, 10-in-1 Dock
Hersteller: roborock
Preis bei amazon* : 1.599,00 EUR

 

roborock Saros 10R Saugroboter mit Wischfunktion&angebbarem Wischmopp, 7,98cm Ultra-Slim Design, StarSight System 2.0, Zero-Tangle System roborock Saros 10R Saugroboter mit Wischfunktion&angebbarem Wischmopp, 7,98cm Ultra-Slim Design, StarSight System 2.0, Zero-Tangle System
Hersteller: roborock
Preis bei amazon* : 1.449,99 EUR

 

roborock Qrevo Edge S5A Saugroboter mit Wischfunktion,Dual Anti-Tangle-System,18.500Pa,FlexiArm Design Kantenreinigung, Hebarem Wischmopp,75℃ Heißwasser-Moppwäsche (Schwarz) roborock Qrevo Edge S5A Saugroboter mit Wischfunktion,Dual Anti-Tangle-System,18.500Pa,FlexiArm Design Kantenreinigung, Hebarem Wischmopp,75℃ Heißwasser-Moppwäsche (Schwarz)
Hersteller: roborock
Preis bei amazon* : 999,99 EUR

 

roborock Saros Z70 Saugroboter mit Wischfunktion, OmniGrip Arm, KI-gestützt, 22.000 Pa Saugkraft, 7.98 cm Ultra Slim, FlexiArm Riser, AdaptiLift Chassis, Heißwasser Mopp Waschen & Trocknen(Silber) roborock Saros Z70 Saugroboter mit Wischfunktion, OmniGrip Arm, KI-gestützt, 22.000 Pa Saugkraft, 7.98 cm Ultra Slim, FlexiArm Riser, AdaptiLift Chassis, Heißwasser Mopp Waschen & Trocknen(Silber)
Hersteller: roborock
Preis bei amazon* : 1.799,00 EUR

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

