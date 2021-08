Home iPad iPad Pro im Cockpit: Delta beschafft M1-Version für alle Piloten

Das iPad Pro wird in Zukunft auch im Cockpit von Flugzeugen der Delta Air Lines eingesetzt werden: Die Piloten werden auf den Geräten wesentliche Informationen zur Flugplanung über die integrierte Mobilfunkverbindung erhalten, wie die Airline zuletzt erklärt hatte. Die Linie setzt schon länger auf eine enge Kooperation mit Apple.

Apple hat einen neuen Großauftrag an Land gezogen: Die Fluggesellschaft Delta Air Lines wird in Zukunft auf breiter Basis auf das iPad in ihren Flugzeugen setzen und zwar nicht nur in der Kabine: Das neue iPad Pro 2021 wird an alle Piloten der Maschinen ausgegeben, wie die Gesellschaft zuletzt angekündigt hat. Das iPad Pro wird Bestandteil der elektronischen Flugunterlagensammlung der Piloten EFB. Delta wird die Mobilfunkversion der Modelle beschaffen.

Hier hat man sich für AT&T als Mobilfunkanbieter entschieden.

Flugunterlagen direkt aufs iPad

Auf ihren iPads werden die Piloten wesentliche Informationen zur Erledigung zahlreicher Vorflugprozeduren sowie der Flugplanung erhalten. Diese werden direkt per Mobilfunk auf die Geräte geschickt. Die Airline erklärte, die dünnen und leichten Tablets mit ihrem leistungsfähigen Prozessor und brillantem Display seien ideal für die Arbeit im Cockpit. Delta hatte hatte bereits zuvor immer wieder auf Geräte von Apple gesetzt. Im April wurden so etwa alle Flugbegleiter bei Delta mit einem iPhone 12 ausgestattet, Apfelpage.de berichtete.

Das iPad im Cockpit ist schon länger bei verschiedenen Fluglinien zu finden, es ersetzt aber bis jetzt nur in seltenen Fällen die Unterlagen etwa der zahllosen dicken Handbücher auf Papier. Diese sind zwar extrem umfangreich, sie einzusparen, ist also mit Blick auf Gewichtsfragen stets ein zu bedenkender Aspekt, allerdings haben die darin aufgelisteten Prozeduren und deren papierbedingte unbedingte Verfügbarkeit schon zahlreiche Leben gerettet, vor diesem Hintergrund dürften noch auf vielen Flugzeugen die dicken Bücher auch weiterhin als Backup mitfliegen.

