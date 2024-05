Home Betriebssystem iPad-Nutzung ändert sich: Bewegt sich auch das Apple-Logo?

iPad-Nutzung ändert sich: Bewegt sich auch das Apple-Logo?

Das iPad könnte das Apple-Logo in Zukunft im Querformat zeigen. Apple erwägt offenbar diese Änderung, weil die Tablets heute mehr und mehr im Querformat verwendet werden, zu dieser Aussage ließen sich zuletzt Manager von Apple im Interview verleiten.

Apples neues iPad Pro und auch das neue Air waren Gegenstand eines Interviews mit drei leitenden Apple-Managern, die die französische Seite Numerama eingeladen hatte. Viele relevante Details erbrachte das Gespräch nicht, eine interessante Aussage war aber doch dabei.

Sie bezieht sich auf das Apple-Logo auf der Rückseite. Es ist so positioniert, dass es aufrecht steht, wenn das iPad im Hochformat verwendet wird – nur dass das heute immer weniger Nutzer tun, wie Molly Anderson in dem Gespräch einräumte.

Das Apple-Logo könnte ins Querformat kippen

iPads werden heute immer häufiger im Querformat verwendet, in diesem Fall liegt das Logo auf der Seite. Apple scheint allerdings bereits langsam auf die neue Popularität der Landscape-Nutzung zu reagieren.

Die Frontkamera wurde so positioniert, dass sie im neuen iPad Pro dieser veränderten Nutzungsgewohnheit Rechnung trägt.

Das iPad im Querformat zu nutzen, schließt zumeist auch die Verwendung einer Tastatur mit Trackpad ein, die Apple zuletzt ebenfalls aktualisiert hat. Mehr und mehr wollen Anwender mit dem Tablet Aufgaben verrichten, die üblicherweise an einem vollwertigen Computer erledigt wurden. So weit, Anwendern auch hier noch weiter entgegen zu kommen, ist man bei Apple allerdings wohl eher nicht. macOS werde Apple nicht auf das iPad bringen, ließ Apples Führungsetage zuletzt noch einmal in aller Deutlichkeit wissen – wohl auch, um seine eigenen Verkäufe nicht zu gefährden, ist dieser Schritt absehbar weiter nicht zu erwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!