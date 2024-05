Prototyp: Unveröffentlichtes Apple Watch-Armband aufgetaucht

Die Apple Watch ist die meistverkaufte Uhr der Welt und Apple hat sie in den vergangenen zehn Jahren seit Markteinführung mit der ein oder anderen Innovation ausgestattet. Was wir dabei für gewöhnlich nicht zu sehen bekommen, sind Prototypen und Versuche, die es aus diversen Gründen nie als fertiges Produkt gab. Anders ist das nun bei einem Armband mit speziellem Schließmechanismus, welches ein Leaker auf Twitter/X zeigt.

Ein Leaker namens StellaFudge hat auf Twitter/X entsprechende Bilder gezeigt. Dabei handelt es sich um ein rotes Silikon-Armband. Es sieht etwas kantiger aus als die bekannten Sportarmbänder von Apple. Die eigentliche Besonderheit ist allerdings der Verschluss. Wie wir es von einigen Lederarmbändern für die Apple Watch kennen, kommt hier nämlich ein edler Faltverschluss aus Metall zum Einsatz. Warum sich Apple gegen diese Kombination entschied, kann nur vermutet werden.

Here’s an Apple Watch band design that never made it into production.

Apple Deployment Band!

The Sport variety is known to come in White and Red (pictured), and a few leather versions exist I n Saddle Brown, Red, and Ultraviolet

Less than 15 are known to exist of all types. pic.twitter.com/i6NHNuYCK1

— Stella – Fudge (@StellaFudge) May 28, 2024