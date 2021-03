Home Gerüchte iPad Air mit OLED-Display Anfang 2022? MacBook soll folgen

iPad Air mit OLED-Display Anfang 2022? MacBook soll folgen

Die Hinweise auf mögliche iPads und MacBooks mit OLED-Display haben neues Futter bekommen: Danach könnte bereits Anfang kommenden Jahres ein erstes OLED-iPad auf den Markt kommen. Dabei handelte es sich möglicherweise um ein iPad Air.

Apple soll bereits den übernächsten Sprung der Displaytechnik für iPad und Mac vorbereiten. Zunächst wird das iPad Pro vielen Annahmen nach ein Mini-LED-Display erhalten. Ein solches Update könnte bereits in den nächsten Wochen erscheinen. Allerdings soll man in Cupertino bereits den Wechsel zu OLED-Panels vorbereiten, neuerliche Hinweise darauf tauchten erst vor kurzem auf, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Nun sind diese Hinweise ein wenig konkreter geworden: Danach werde Apple zunächst ein iPad mit 10,9 Zoll-OLED-Panel auf den Markt bringen. Die Produktion dieses Modells soll bereits Ende diesen Jahres anlaufen, der Marktstart könnte dann im Frühling 2022 erfolgen. Bei diesem Modell soll es sich um ein iPad Air handeln.

Das große MacBook Pro soll ebenfalls ein OLED-Panel bekommen

Als nächstes werde Apple dann dem 12,9 Zoll-iPad Pro das OLED-Display geben. In der Vergangenheit war zumeist vermutet worden, dass OLEDs ohnehin zuerst am iPad Pro zum Einsatz kommen. Schließlich soll die Technik aber auch auf den Mac ausgeweitet werden. Wie die taiwanische Zeitschrift Digitimes nun schreibt, sei geplant, das MacBook Pro 16 Zoll mit einem OLED-Panel auszustatten. Weiter geht die Digitimes davon aus, dass die Mini-LED- und die OLED-Technik für eine Weile parallel existieren werden und Apple hiermit verschiedene Kundengruppen bedient, doch bleiben bei dieser Aussicht zweifellos Fragen offen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!