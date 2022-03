Home Gerüchte iPad Air 5: Doppelter Speicher zum selben Preis?

iPad Air 5: Doppelter Speicher zum selben Preis?

Das iPad Air 5 könnte ebenfalls heute Abend vorgestellt werden. Es soll auch mit Apples M1-Chip ausgestattet werden, doch daneben sind noch andere Verbesserungen ins Gespräch gebracht worden, die Käufer erfreuen dürften.

Die Keynote steigt in wenigen Stunden und die Last Minute-Gerüchte schießen ins Kraut. Gerade eben hatten wir noch einen Leak der angeblichen Preise und Spezifikationen des iPhone SE 3 aufgegriffen. Auch zum iPad Air 5, das eventuell heute Abend vorgestellt wird, gibt es nun einige letzte Spekulationen.

heute morgen berichteten wir bereits, dass das iPad Air 5 den M1-Chip bekommen soll, damit wäre es dem aktuellen iPad Pro prozessortechnisch gleichgestellt und auf Jahre hinaus mit robuster Performancereserve unterwegs. Auch bei der Speicherausstattung könnte sich etwas tun.

Doppelter Speicher zum selben Preis?

Die selbe Quelle, die sich zuletzt zum iPhone SE 3 äußerte, hat auch zum iPad Air 5 noch etwas anzumerken. Sie stützt die Behauptung um den M1-Chip als SoC, zusätzlich heißt es dort, das iPad Air 5 werde mit 128 GB Speicher in der Startausstattung kommen.

Damit hätte das iPad Air doppelt so viel Speicher in der Basiskonfiguration. Zugleich soll der Preis unverändert bei 599 Dollar bleiben, für Käufer definitiv eine attraktive Änderung, zumal gerade die Einstiegskonfigurationen am häufigsten gekauft werden.

Weiter wird Center Stage und eine 12 Megapixel-Kamera für die Front erwartet, wie wir schon vor geraumer Zeit berichtet hatten. 5G soll das iPad Air 5 auch erhalten, allerdings nur im Sub6GHz-Band.

