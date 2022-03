Home Hardware Anker präsentiert neuen USB-C-Hub 655 mit hochwertigen Materialien

USB-C hat sich zu dem Universal-Anschluss gemausert, den sich alle erhofft hatten. Die Entscheidung von Apple, diesen Anschluss auch im iPad zu verbauen, dürfte dem zuträglich sein. Das hat zur Folge, dass es entsprechende Hubs wie Sand am Meer gibt. Nun hat Anker mit dem Hub 655 ein neues Modell angekündigt und setzt dabei auf interessante Materialien.

Anker 655: 8-in-1 USB-C-Hub

Neben den Anschlüssen soll sich Anker 655 primär durch die Auswahl des Materials von seinen Wettbewerbern absetzen. Der Hersteller, der das Produkt selbst über seine Webseite ankündigte, setzt dabei auf Kunstleder, welches in den beiden Farben „Charcoal Grey“ und „Earthy White“ angeboten wird.

Der Anker 655 eignet sich dank 100 Watt PD hervorragend für den Betrieb an einem MacBook, kann aber natürlich auch an einem iPad Pro betrieben werden. Ein hier angeschlossenes Ladegerät kann die Stromversorgung für den Rechner übernehmen, ohne dass hierfür ein weiterer MacBook-Anschluss belegt werden muss. Das Ladekabel selbst ist um 90° abgewinkelt, mit Nylon ummantelt und fest ins Gehäuse des Hubs integriert. Muss der Hub transportiert werden, kann das Kabel zur Aufbewahrung in den USB-C-Anschluss des Zubehörs gesteckt werden.

Die Anschlüsse im Detail

Bei den Anschlüssen gibt sich der Hersteller wenig Blöße. Dank USB 3.2 können Daten mit bis zu 10 Gbps übertragen werden. Anbei einmal die technischen Details:

USB-C 100 Watt PD

2x USB 3.2 2. Gen

4k HDMI mit 60 Hz (Dafür muss ein DP-Port 1.4 vorhanden sein)

RJ45-Ethernet-Anschluss

AUX-Anschluss

SD-Kartensteckplatz mit 312 Mbit/s

microSD-Kartensteckplatz mit 312 Mbit/s

Preise und Verfügbarkeit

Der neue 8-in-1-USB-C-Hub von Anker ist ab sofort verfügbar. Er lässt sich direkt via Amazon bestellen und kostet 89,99 Euro. Das mag teuer erscheinen, das Original von Apple mit nur drei Anschlüssen kostet 79,00 Euro.

