iPad 10 erschreckend langsam | Telegram legte sich mit Apple an | wie teuer wird Spotify? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Eigentlich hatten viele schon mehr oder weniger fest mit einem oder zwei neuen MacBooks noch in diesem Jahr gerechnet, daraus wird aber vielleicht nichts. Apple soll seine Pläne nämlich geändert haben. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das MacBook Pro 14 und 16 Zoll hatte Apple im vergangenen Herbst vorgestellt. Mit den beiden Modellen gelang es Cupertino, die Verkäufe im wichtigen und ertragstarken Weihnachtsteschäft kräftig anzukurbeln, den selben Kniff wird man in diesem Jahr wohl nicht vollführen können. Apple wird in diesem Herbst keine neuen Macs mehr vorstellen, vermutete zuletzt Mark Gurman.Er ist Redakteur bei Bloomberg und weiß in vielen Fällen recht gut über Apples Pläne bescheid, mehr dazu hier.

Wann wird Spotify teurer und wie viel?

Apple Music ist nicht der einzige Streamingdienst, der in letzter Zeit die Preise erhöht hat, sehr zum Leidwesen der inflationsgeplagten Verbraucher. Doch die weltweite Nummer eins wird mit den Preisen auch bald nachziehen, nach oben, das wurde vor kurzem klar, wie ihr hier nachlesen könnt.

Das iPad 10 ist ein technisches Leichtgewicht

Preislich nicht, hier kann Apple sich sehen lassen, unglücklicherweise ist das neue „Einsteiger-iPad“ in vielen anderen Aspekten eine echte Enttäuschung, unter anderem auch beim Anschluss. Der sieht nur vordergründig nach flottem USB-C aus, hier dazu mehr.

Telegram startete einen Feldversuch

Kann man es wohl schaffen, das zu tun, was Epic vor hatte und womit sie vor die Wand gelaufen sind? Telegram wollte offenbar eine Bezahloption an Apple vorbei für die Anzeige von Posts implementieren, der Messenger dementierte allerdings, daran gearbeitet zu haben, hier dazu mehr.

Damit darf ich euch allen einen entspannten Start in die Woche wünschen.

