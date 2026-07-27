Smarte Brille von Apple: Bericht verrät internen Fahrplan

Apple hat im Bereich Headsets und Brillen mit der Vision Pro bisher lediglich ein recht teures und globiges Produkt auf dem Markt. Der iPhone-Konzern arbeitet seit geraumer Zeit an einer echten Brille mit smarten Funktionen. Für dieses soll man sich einem Bericht nach nun intern auf ein Startdatum festgelegt haben.

Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dürften wir mit einer Präsentation des Geräts mit dem Codenamen N50 auf der WWDC 2027 rechnen. Die Software-Konferenz wird zwar selten für Hardware-Vorstellungen genutzt, für die neue Produktkategorie wird es aber ein eigenes Betriebssystem und neue Funktionen geben, die Apple traditionell im Juni jeden Jahres präsentiert.

Smart Glasses optimal für Apple Intelligence?

Eine smarte Brille für vernünftiges Geld könnte Apples Durchbruch in diesem Segment werden. Statt wie die Vision Pro auf hochauflösende Displays und jede Menge aufwendiger Technik zu setzen, sollen die Apple Glasses mit echten Brillengläsern ausgestattet werden, in die zusätzliche Informationen etwa beim Sport oder bei Vorträgen unauffällig eingeblendet werden können. Zudem könnte das Gerät die ideale Hardware für Apple Intelligence werden. Immer in Blickrichtung ausgerichtet könnte Siri AI Dinge erklären, ohne, dass das iPhone auf etwas gerichtet werden muss.

Dabei hält Apple wie gewohnt den Datenschutz hoch: Ob mit dem Gerät echte Foto- und Videoaufnahmen erstellt und abgespeichert werden können, ist aus Privatsphäre-Aspekten fraglich. Stattdessen könnten die Kameras lediglich auf Visual Intelligence zugreifen und „Gesehenes“ im Anschluss sofort verwerfen.

Auch wenn Mark Gurman von einer Präsentation im Juni 2027 ausgeht, schließt er einen Marktstart im darauffolgenden Herbst nicht aus. Wann die Apple Glasses tatsächlich auf den Markt kommen, bleibt also abzuwarten.