Zusammenbruch: Apple Watch rettet Mann das Leben

Die Sicherheitsfunktionen der Apple Watch haben offenbar erneut einen Menschen vor schwerwiegenden Folgen eines medizinischen Notfalls bewahrt. Ein Mann aus Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio berichtet, dass seine Apple Watch automatisch den Notruf verständigte, nachdem er vor seinem Haus zusammengebrochen war. Rettungskräfte trafen kurze Zeit später ein und brachten ihn ins Krankenhaus, wo Ärzte lebensgefährliche Blutgerinnsel in seiner Lunge feststellten.

Mohammad Islam hatte sich nach eigenen Angaben bereits am Morgen unwohl gefühlt. Er klagte über Atemnot, Schmerzen im Bereich des Ohrs sowie Schwierigkeiten beim Gehen und blieb deshalb zu Hause. Als er später den Müll hinausbringen wollte, verlor er plötzlich das Bewusstsein und stürzte. Die Apple Watch erkannte den Sturz und aktivierte nach kurzer Zeit ohne Reaktion automatisch den Notruf.

Diagnose: Blutgerinnsel in der Lunge

Im Krankenhaus stellten Ärzte der University of Cincinnati fest, dass Islam unter mehreren Blutgerinnseln in der Lunge litt – einer potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung, die unbehandelt schwere Folgen haben kann. Nach eigener Aussage ist er überzeugt, dass die schnelle Alarmierung der Rettungskräfte entscheidend für sein Überleben war.

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Die Funktion Sturzerkennung ist auf der Apple Watch Series 4 und neuer verfügbar. Erkennt die Uhr einen schweren Sturz, erscheint zunächst eine Warnung auf dem Display. Reagiert die betroffene Person etwa eine Minute lang nicht, setzt die Apple Watch automatisch einen Notruf ab und informiert – sofern eingerichtet – zusätzlich die hinterlegten Notfallkontakte mit dem Standort des Nutzers.

Bei Nutzern unter 65 Jahren ist die Funktion standardmäßig deaktiviert, kann aber jederzeit in den Einstellungen der Watch-App eingeschaltet werden. Der aktuelle Fall reiht sich in eine wachsende Zahl ähnlicher Berichte ein. In den vergangenen Jahren wurden wiederholt Situationen bekannt, in denen Sicherheits- und Gesundheitsfunktionen der Apple Watch in medizinischen Notfällen entscheidend dazu beigetragen haben, dass Betroffene rechtzeitig Hilfe erhielten.