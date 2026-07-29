Apple TV stellt den Trailer zur zweiten Staffel von „Women in Blue“ bereit

Mexiko in den 1970ern, ein System voller Korruption und Frauen, die darin trotzdem für Gerechtigkeit kämpfen – die erste Staffel von „Women in Blue“ bei Apple TV hat gezeigt, dass spanischsprachige Produktionen längst keine Nische mehr sind. Auch wenn der ganz große Hype um diese Produktionen etwas abgeflacht sind, setzt der Streamingdienst aus Cupertino dennoch weiterhin darauf und bringt in wenigen Wochen die zweite Staffel.

Der Trailer lässt sich nun abrufen

Die Krimiserie spielt im Mexiko der 1970er Jahre und folgt einer Gruppe von Polizistinnen, den sogenannten Azules, die sich in einem von Männern dominierten Apparat behaupten müssen. María, gespielt von Bárbara Mori, hat zu Beginn der zweiten Staffel , die nahtlos am Staffelfinale der ersten Staffel anknüpft, bereits den Rang einer Lieutenant erreicht – doch die Beförderung bringt keine ruhigere See. Als die Leiche einer Studentenaktivistin gefunden wird, führen die Spuren der Ermittlung direkt ins Jahr 1968 und zum Studentenmassaker von Tlatelolco – einem der dunkelsten Momente der mexikanischen Geschichte. Noch bevor die ersten Erkenntnisse verarbeitet werden können, taucht eine weitere Tote auf, diesmal mit direktem Bezug zu eben jenem Ereignis. Gleichzeitig treibt jemand Selbstjustiz direkt vor der Haustür der Polizeibehörde. María, Valentina (Natalia Téllez), Gabina (Amorita Rasgado) und Ángeles (Ximena Sariñana) kämpfen auf mehreren Fronten zugleich – gegen interne Widerstände, vergrabene Wahrheiten und die alles überschattende Frage, was persönliche Integrität in einem von Korruption durchzogenen System eigentlich wert ist. Nun ist der Trailer dazu verfügbar:

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Neben Mori, Sariñana, Téllez und Rasgado spielen in der Serie auch Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappan, Horacio García Rojas und Bruno Bichir die Hauptrollen.

Startet im August

Die zweite Staffel der Serie wird gegen Mitte August bei Apple TV an den Start gehen. Konkret wird die erste Episode am 12. August 2026 ausgestrahlt, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist für den 30. September 2026 angesetzt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.