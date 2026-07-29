Kurz notiert: Geekbench 7 ist da und zeigt sich runderneuert

Um die verschiedenen Generationen von Apples Chips miteinander zu vergleichen, ist Geekbench seit etwa zehn Jahren eine absolute Bank. Damit lässt sich von Mac, iPhone und iPad die Rechen- und Grafikleistung unter vergleichbaren Bedingungen messen. Nun steht Version 7 zum Download bereit.

Realistischere Testresultate sind das Ziel

Der größte Kritikpunkt an früheren Versionen war stets die Künstlichkeit der Testszenarien. Geekbench 7 räumt damit auf: Die neuen Workloads orientieren sich an dem, was Geräte im Alltag tatsächlich leisten müssen. Ein Test komprimiert Bildschirmvideos mit dem AV1-Codec – exakt so, wie Videokonferenz-Apps das beim Screen-Sharing tun. Ein weiterer simuliert automatisch generierte Untertitel, indem er Sprache per Whisper-Engine in Text wandelt. Hinzu kommt ein Physik-Test auf Basis der Jolt-Engine, die in vielen aktuellen Spielen steckt, sowie ein überarbeiteter Foto-Editor-Test mit Unterstützung für JPEG XL und DNG.

Multi-Core endlich praxisnah

Grundlegend überarbeitet wurde auch die Logik hinter dem Multi-Core-Score. Operationen wie HTML5-Rendering, die in der Praxis kaum von Parallelisierung profitieren, wandern künftig ausschließlich in den Single-Thread-Test. Mehrere Kerne kommen nur dann zum Einsatz, wenn die jeweilige Anwendung das in der Realität ebenfalls tut. Das klingt selbstverständlich, war aber bislang nicht konsequent umgesetzt. Auf identischer Hardware liefert Geekbench 7 dadurch einen höheren Multi-Core-, aber einen niedrigeren Single-Thread-Score als der Vorgänger.

CPU-Fokus auf KI und Content

Auch der GPU-Benchmark hat einen klaren neuen Schwerpunkt: maschinelles Lernen und Content-Erstellung. Gesichtsverfolgung in Videos, KI-gestützte Bildskalierung, Hintergrundunschärfe in Videokonferenzen, RAW-Verarbeitung, LUT-Farbkorrekturen und Path Tracing gehören nun zum Testprogramm. Für Nvidia-Karten kommt CUDA als neue GPU-API hinzu – neben den bereits unterstützten Schnittstellen Metal, Vulkan und OpenCL.

Scores nicht mit Version 6 vergleichbar

Wer seine Ergebnisse einordnen will, sollte einen wichtigen Punkt im Hinterkopf behalten: Werte aus Geekbench 6 lassen sich nicht mit Geekbench-7-Resultaten vergleichen. Die veränderte Gewichtung macht einen direkten Vergleich schlicht bedeutungslos – sinnvoll sind ausschließlich Gegenüberstellungen innerhalb derselben Version. Geekbench 7 lässt sich ab sofort laden und ist für den Alltagsgebrauch kostenfrei.

-> Geekbench 7 laden