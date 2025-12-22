iOS 26-Sicherheitsupdate: Manche iOS 18-User müssen updaten

Mit iOS 26.2 hat Apple vergangene Woche neue Funktionen und Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt. Bekanntermaßen schließen auch ältere Software-Versionen Sicherheitslücken, in manchen Fällen wird aber das Update auf iOS 26 vorausgesetzt. Eine schlechte Nachricht für alle, die iOS 26 bisher meiden.

iOS 26 hat im Herbst die größten Design-Änderungen seit iOS 7 eingeführt, nicht allen gefällt das. Wer bisher weiterhin auf iOS 18 setzt, dürfte sich nun einem gewissen Update-Druck ausgesetzt fühlen, denn: Das parallel zu iOS 26.2 veröffentlichte iOS 18.7.3 behebt die gleichen Sicherheitslücken, ist aber nur für Geräte verfügbar, die kein iOS 26 unterstützen. Wer also ein iPhone 11 oder neuer mit iOS 18 nutzt, wird nicht ausreichend geschützt.

Update-Druck ab iPhone SE 2 und iPhone 11

Das gleiche gilt für die iPhone SE-Reihe ab der zweiten Generation. Für diese Geräte ist iOS 18.7.2 die aktuelle Software, um die Sicherheitslücken zu schließen, wird iOS 26.2 angeboten. Der Umweg, über die iOS 18-Beta an iOS 18.7.3 zu kommen, ist mittlerweile nicht mehr möglich und wäre auch keine Dauerlösung gewesen.

Der Vorwurf an Apple lautet nun, Nutzer moderner Geräte zum Update auf iOS 26 zu zwingen, sollten diese die vollständige Sicherheit der Software genießen wollen. Sicherheitsupdates werden dringlich empfohlen, in diesem Fall geht es um zwei Zero-Day-Schwachstellen in Safaris WebKit, schreibt Apple.

Nutzt ihr eines der betroffenen iPhones mit iOS 18?