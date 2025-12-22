Apple warnt: Mitarbeiter mit Visum sollten USA nicht verlassen

Die angespannte politische Lage in den USA wirkt sich auch auf die Tech-Giganten aus. Kurz vor Weihnachten warnen nun Apple, Microsoft und Google ausdrücklich US-Mitarbeiter mit Visum davor, das Land zu verlassen. Der Grund dafür ist laut Medienbericht die erschwerte erneute Einreise.

Das geht aus einem Bericht von Business Insider hervor. Google und Apple gehen demnach sogar so weit, dass sie Anwaltskanzleien, die sich mit arbeitsrechtlichen Fragen für die Konzerne beschäftigen, beauftragt haben sollen, betroffene Mitarbeiter entsprechend vorzuwarnen. In der vergangenen Woche sollen im Namen beider Unternehmen dahingehend Mails verschickt worden sein, die Business Insider einsehen konnte. Bis zu einem Jahr könnte es im Extremfall dauern, bis auf Visa angewiesene Mitarbeiter wieder einreisen dürften.

Hochqualifizierte Arbeitnehmer betroffen

Laut Bericht sind insbesondere Inhaber des H1-B-Arbeitsvisums betroffen, das für hochqualifizierte Fachkräfte vergeben wird. Dieses ist auf drei Jahre beschränkt, kann aber verlängert werden. Das Visum ist dennoch begehrt, da es nur in begrenzter Stückzahl verfügbar ist. Jährlich werden 65.000 neue Exemplare vergeben, dazu kommen 20.000 für ausländische Absolventen Von US-Universitäten.

Zusätzlich sind auch Visa der Kategorien H-4, F, J und M betroffen, diese werden unter anderem an Studenten vergeben.