iOS 26.4.1 ist da – und behebt iCloud-Bug

iOS 26.4 hat auf einigen iPhones für eine fehlerhafte Datensynchronisierung über die iCloud gesorgt. Mit iOS 26.4.1 scheint Apple das Problem wohl behoben zu haben.

Aus den Update-Notizen von iOS 26.4.1 geht das zwar nicht hervor, dafür sind Entwickler in Apples Forum darauf aufmerksam geworden. Neben diversen Drittanbieter-Apps ist wohl auch Apples Passwort-App betroffen gewesen.

iOS und iPadOS: Update beim iCloud-Problemen empfohlen

Gemeinsam haben alle betroffenen Anwendungen, dass sie Apples CloudKit-Infrastruktur basieren und unter iOS wie iPadOS 26.4 installiert waren. macOS 26.4 schien davon verschont geblieben zu sein. Wer Synchronisierungs-Probleme jeglicher Art zwischen iPhone und iPad festgestellt hat und noch auf OS-Version 26.4 ist, könnte mit einem Update auf iOS 26.4.1 und iPadOS 26.4.1 Glück haben.

iOS 26.4.1 steht unter Einstellung > Allgemein > Softwareupdate zum Download bereit. Hier lest ihr die gesamten Update-Notizen von iOS 26.4.