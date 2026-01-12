Apple TV sichert sich weitere Auszeichnungen bei den 83. Golden Globe Awards

Apple TV konnte bei den 83. Golden Globe Awards in der Nacht zu heute gleich mehrfach überzeugen. Der Streamingdienst wurde mit insgesamt drei Auszeichnungen geehrt und setzt damit seinen erfolgreichen Kurs im Seriengeschäft fort.

„The Studio“ gewinnt wichtigste Comedy-Preise

Die Apple-Original-Serie „The Studio“ wurde als Beste Fernsehserie (Musical oder Komödie) ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt Hauptdarsteller Seth Rogen den Golden Globe für die Beste männliche Hauptrolle in einer Fernsehserie (Musical oder Komödie). Für Rogen ist es der erste Golden Globe seiner Karriere.

Die Serie hatte bereits zuvor Maßstäbe gesetzt: Mit 13 Emmy-Auszeichnungen gilt „The Studio“ als erfolgreichste Comedy-Neuerserie aller Zeiten. Unter anderem gewann sie den Emmy für die Beste Comedy-Serie sowie einen Darstellerpreis für Seth Rogen. Auch bei den Critics Choice Awards war die Produktion erfolgreich und wurde dort ebenfalls als beste Comedy-Serie ausgezeichnet.

Auszeichnung für „Pluribus“

Ein weiterer Golden Globe ging an Rhea Seehorn, die für ihre Rolle in der Apple-Original-Serie „Pluribus“ als Beste weibliche Hauptdarstellerin in einer Fernsehserie (Drama) geehrt wurde. Auch für sie ist es die erste Auszeichnung dieser Art. Neben den Golden Globes erhielt „The Studio“ zahlreiche weitere Nominierungen und Auszeichnungen, darunter einen American Film Institute Award als TV-Programm des Jahres sowie mehrere SAG-Award-Nominierungen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.