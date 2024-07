Home iPhone iOS 18: Apple integriert Taschenlampe in Dynamic Island

Mit dem iPhone X brachte Apple 2017 das erste große Re-Design in der Geschichte des iPhone. Mit an Bord war eine viel diskutierte und seitdem nicht mehr wegzudenkende Notch. Deren Form änderte sich mit dem iPhone 14 Pro und Apple vermarktete das ehemalige Manko fortan als Dynamic Island. Hier lassen sich unter anderem die Medienwiedergabe steuern, mit iOS 18 zieht auch die Taschenlampe auf die dynamische Insel.

Zwar wird dort schon länger ein entsprechendes Symbol bei aktivierter Taschenlampe angezeigt, mit iOS 18 kommen jedoch grundlegende Einstellungsmöglichkeiten hinzu. Die dritte Beta von iOS 18 passt nun die letzten Feinheiten an und macht die Steuerung noch intuitiver.

iOS 18: Taschenlampe mit mehr Möglichkeiten

Ist die Taschenlampe aktiv, könnt ihr durch Gedrückthalten der Dynamic Island weitere Anpassungen vornehmen. Durch ein wischen nach oben oder unten wird das gebündelte Licht heller oder dunkler. Wischt ihr seitwärts, passt das den Winkel der Taschenlampe an. So ist es möglich, entweder für breites Licht oder einen gewissen Fokus zu sorgen. Durch Tippen schaltet ihr die Taschenlampe ein oder aus. Im minimierten Zustand der Dynamic Island zeigt ein kleines Symbol an, ob die Taschenlampe noch aktiv ist. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man über den Shortcut auf dem Sperrbildschirm dazu neigt, versehentlich die Taschenlampe zu aktivieren und das bei Nutzung des iPhones nicht merkt.

9to5Mac stellt entsprechende Screenshots zur Verfügung, auf denen die angepasste Taschenlampen-Funktion zu sehen ist:

