iOS 18.3 Beta: Apple Home unterstützt Saugroboter

Für iOS 18 hat Apple die Unterstützung von Staubsaug-Robotern angekündigt. Bisher fehlte von einer Umsetzung jedoch jede Spur. Das ändert sich mit iOS 18.3, die erste Beta erschien gestern Abend.

iOS 18.3 wird die Unterstützung für Saugroboter für Apple Home mitbringen. Kompatible Geräte können in der Home App konfiguriert und über Apple Geräte und Siri gesteuert werden. Zu Beginn werden Saugroboter aber vermutlich nur in den USA unterstützt.

Apple Home: Saugroboter vorerst nur auf Englisch

Das berichtete Apfelpage vor wenigen Wochen. Apple wollte die Unterstützung ursprünglich bis Ende 2024 weltweit umsetzen. Daraus wurde Anfang Dezember jedoch ein Verweis auf 2025. Apple schreibt in einer Fußnote: „Feature will be available in early 2025. Controlling robot vacuums with Siri will be available in English (U.S.) only“.

Ob Saugroboter damit nur in den USA zur Verfügung stehen werden, ist ungewiss. Möglich wäre auch eine weltweite Integration, dafür ohne Sprachsteuerung.

Mit dem Launch von iOS 18.3 dürften wir mehr wissen. Das dritte Punkt-Update erwarten wir im Januar oder Februar. Bis kompatible Modelle auf dem Markt sind, wird es aber länger dauern. Insofern könnte ein später Start in Deutschland sogar von Vorteil sein.

