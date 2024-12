Home Deals Tag 16 im 2024er-Countdown: Dieses Mal „Anatomie eines Falls“ für 4,99 Euro kaufen

Tag 16 im 2024er-Countdown: Dieses Mal „Anatomie eines Falls“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Dezember 2024 um 21:09 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Die vierte Adventswoche startet und so langsam wird es eng, noch alle Geschenke rechtzeitig zu besorgen – der Stresspegel schnellt also etwas nach oben. Wer hier schon alles beisammen hat, kann sich entspannt zurücklehnen und sich ein richtig spannendes und fesselndes Drama bei Apple besorgen.

andra (Sandra Hüller), Samuel (Swann Arlaud) und ihr elfjähriger sehbehinderter Sohn Daniel (Milo Machado Graner) leben seit einem Jahr weit weg von jeglicher Zivilisation in den Bergen. Eines Tages wird Samuel tot am Fuße ihres Hauses aufgefunden. Es wird eine Untersuchung wegen des verdächtigen Todes eingeleitet. Die Ermittler scheinen den Fall selbst zu einem schnellen Ende bringen zu wollen. Denn die Beweislast auf Sandra ist nicht gerade hoch, als die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sie erhebt. Sandra selbst kämpft weiter mit dem Tod ihres Mannes: Hat er sich selbst umgebracht oder war es wirklich – wie von den Ermittlern vermutet – Mord? Es vergeht ein Jahr, bis die Verhandlung vor Gericht aufgenommen wird. Auch Daniel wird in den Zeugenstand gerufen. Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn wird daraufhin auf eine harte Probe gestellt – vor allem durch die Staatsanwaltschaft, die damit beginnt, mit ihren Fragen die beiden brutal zu durchleuchten.

„ANATOMIE EINES FALLS Trailer German Deutsch (2023) Exklusiv“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

