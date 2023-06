Home Betriebssystem iOS 17 lässt euch Kontakte und Passwörter überall einfügen

iOS 17 lässt euch Kontakte und Passwörter überall einfügen

Unter iOS 17 können Nutzer Kontakte und auch Passwörter in jedes beliebige Textfeld im System einfügen. Diese Neuerung mag in mancher Situation recht praktisch sein. Für das Einfügen eines Passworts ist natürlich eine Authentifizierung erforderlich.

Unter iOS 17 wurde eine neue Option ergänzt, persönliche Inhalte in Textfelder einzufügen. Es wird in Zukunft möglich, eigene Kontakte in jedem beliebigen Textfeld systemweit einzufügen.

Hierzu muss wie üblich lange in das betreffende Textfeld gedrückt werden. Im Einfügen-Dialog erscheinen dann zwei neue Optionen: Kontakte und Passwörter. Beim Klick auf Passwörter muss der Nutzer sich natürlich mit Face ID und Touch ID identifizieren.

Kontakte bald unter iOS 17 einfach überall einfügen

Beim Druck auf Kontakte wird die eigene Kontaktliste aufgerufen.

Dies zählt fraglos zu den kleineren Neuerungen von iOS 17, sie mag jedoch bei mancher Gelegenheit praktisch sein. Apple wird iOS 17 im Herbst für alle Nutzer zum Download zur Verfügung stellen. Hier findet ihr eine ausführliche Übersicht über die wichtigsten neuen Funktionen.

iOS 17 liegt auch bereits in einer ersten Beta vor. Diese läuft Schilderungen einiger Entwickler nach relativ ordentlich, ein Einsatz auf produktiv genutzten Geräten ist aber definitiv nicht zu empfehlen. Die Public Beta für freiwillige Tester wird im Juli verfügbar sein, sie kann dann kostenlos von allen interessierten Nutzern geladen werden.

