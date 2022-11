Home Betriebssystem iOS 16.2 aktiviert 5G in Indien

iOS 16.2 aktiviert 5G in Indien

Apple wird mit dem kommenden Update auf iOS 16.2 die 5G-Nutzung auch in Indien aktivieren. Diese ist dort bis jetzt nicht verfügbar. Derzeit arbeitet Apple mit verschiedenen indischen Providern zusammen, um 5G zu implementieren. Die Nutzung wird in der Beta von iOS 16.2 erstmals freigeschaltet.

Apple bietet verschiedene iPhone-Funktionen nicht in allen Märkten an. Japanische Nutzer können etwa den Auslösern der Kamera nicht ausschalten, GPS und Facetime in Saudi-Arabien ist nicht verfügbar. In Indien war bislang keine Nutzung von 5G-Netzen möglich, das dürfte allerdings weniger rechtliche, denn eher technische Gründe gehabt haben.

Nun aber soll sich das ändern, das hat Apple nun einer indischen Zeitung bestätigt.

5G kommt mit dem nächsten Update nach Indien

Apple arbeitet nach eigener Aussage aktuell mit verschiedenen indischen Netzbetreibern an der Implementierung von 5G im iPhone zusammen, unter ihnen die Anbieter Airtel und Jio.

Erstmals wird 5G am iPhone in der derzeit für die registrierten Entwickler verfügbaren Beta von iOS 16.2 nutzbar gemacht. Das kommende Update auf iOS 16.2 wird Mitte Dezember für alle Nutzer erwartet.

5G hatte Apple erstmals im iPhone 12 eingeführt, seitdem wurden stetig neuere Qualcomm-Modems in das iPhone gebracht. Aktuell sorgt der Snapdragon X65 für die 5G-Verbindungen – wie sich aus ersten Tests im Feld ergibt, durchaus effektiv, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten: Die Downloadraten in amerikanischen Netzen sind auf eindrucksvolle Weise gestiegen.

